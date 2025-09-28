VIDEO. Papelón en Spaten Fight Night: el combate terminó en batalla campal en el ring

La segunda edición de Spaten Fight Night, realizada el sábado por la noche en San Pablo, quedó marcada por un fuerte escándalo que recorrió el mundo.

El evento tenía como gran atractivo el combate principal entre el tetracampeón mundial de boxeo Acelino “Popó” Freitas y el ex luchador de UFC Wanderlei Silva, ambos íconos del deporte brasileño. Sin embargo, lo que debía ser una noche de espectáculo deportivo terminó en desorden.

Tras el enfrentamiento entre Freitas y Silva, los equipos de ambos atletas iniciaron una pelea que rápidamente se transformó en una batalla campal, interrumpiendo la velada y sorprendiendo a los asistentes y a quienes seguían la transmisión en vivo.

Las imágenes del incidente se viralizaron en pocas horas y generaron repercusiones internacionales. Hasta el momento, no se informó oficialmente si habrá sanciones para los protagonistas ni si se abrirán investigaciones por lo ocurrido.

La velada, que buscaba consolidar a Spaten Fight Night como un nuevo espectáculo de combate en Brasil, terminó bajo la sombra de la polémica.

