¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
28 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Boxeo
consumo de carne
Cánticos Antisemitas
Aeropuertos
Torneo Clausura
Mundial Sub 20
música
Obras Públicas
Selección Argentina Sub 20
Gustavo Cuchi Leguizamon
Boxeo
consumo de carne
Cánticos Antisemitas
Aeropuertos
Torneo Clausura
Mundial Sub 20
música
Obras Públicas
Selección Argentina Sub 20
Gustavo Cuchi Leguizamon

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

VIDEO. Papelón en Spaten Fight Night: el combate terminó en batalla campal en el ring

El evento tenía como gran atractivo el combate principal entre el tetracampeón mundial de boxeo Acelino “Popó” Freitas y el ex luchador de UFC Wanderlei Silva, ambos íconos del deporte brasileño. Sin embargo, lo que debía ser una noche de espectáculo deportivo terminó en desorden.
Domingo, 28 de septiembre de 2025 19:19
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La segunda edición de Spaten Fight Night, realizada el sábado por la noche en San Pablo, quedó marcada por un fuerte escándalo que recorrió el mundo.

El evento tenía como gran atractivo el combate principal entre el tetracampeón mundial de boxeo Acelino “Popó” Freitas y el ex luchador de UFC Wanderlei Silva, ambos íconos del deporte brasileño. Sin embargo, lo que debía ser una noche de espectáculo deportivo terminó en desorden.

Tras el enfrentamiento entre Freitas y Silva, los equipos de ambos atletas iniciaron una pelea que rápidamente se transformó en una batalla campal, interrumpiendo la velada y sorprendiendo a los asistentes y a quienes seguían la transmisión en vivo.

 

Las imágenes se viralizaro

Las imágenes del incidente se viralizaron en pocas horas y generaron repercusiones internacionales. Hasta el momento, no se informó oficialmente si habrá sanciones para los protagonistas ni si se abrirán investigaciones por lo ocurrido.

La velada, que buscaba consolidar a Spaten Fight Night como un nuevo espectáculo de combate en Brasil, terminó bajo la sombra de la polémica.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD