Conmoción en Mar del Plata: hallaron sin vida a un músico que era buscado desde el viernes

Después de más de 24 horas de intensa búsqueda, el músico Diego Belardo Giménez, de 21 años, fue hallado sin vida este sábado por la noche en la localidad bonaerense de Mar del Plata.

El cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del camping El Faro, en la zona del Alfar (intersección de la ruta 11 y la calle Lombardía).

El joven había sido visto por última vez el viernes por la noche, cuando salió de su casa en el Bosque Peralta Ramos en bicicleta. Al no tener noticias de su paradero, su familia radicó una denuncia en la Comisaría Quinta e inició una campaña de búsqueda desesperada a través de las redes sociales.

Diego Giménez era un reconocido guitarrista de la ciudad e integraba la banda En la lona, que había lanzado su último videoclip en junio pasado.

Tras el hallazgo, personal de la Policía Científica se trasladó al lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias de la muerte. La noticia conmocionó a la comunidad de Mar del Plata, especialmente a la escena musical de la ciudad.