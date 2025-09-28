¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
28 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Avenida Tavella
fuga de gas
Torneo Clausura
Fútbol
Cristina Kirchner
Selena Gomez
Thiago Medina
Torneo Clausura
Inteligencia artificial
Avenida Tavella
fuga de gas
Torneo Clausura
Fútbol
Cristina Kirchner
Selena Gomez
Thiago Medina
Torneo Clausura
Inteligencia artificial

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Vida y Tendencia

Un modelo de IA permite predecir las enfermedades que tendrás en 20 años

Cambridge y DeepMind desarrollaron un sistema que anticipa riesgos de patologías crónicas; promete revolucionar la medicina preventiva. 
Domingo, 28 de septiembre de 2025 19:03
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Investigadores de la Universidad de Cambridge junto a Google DeepMind desarrollaron un modelo de inteligencia artificial capaz de anticipar con hasta dos décadas de antelación la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares, metabólicas o neurodegenerativas. El sistema, entrenado con datos de medio millón de pacientes, alcanza una precisión superior al 80% en algunos casos.

Notas Relacionadas

Los especialistas destacan que la herramienta abre una ventana inédita para la prevención, pero advierten sobre riesgos de uso indebido: privacidad de datos, discriminación en seguros y empleo, e incluso hipermedicalización. El equipo creador aclara que está diseñado para uso clínico bajo supervisión profesional.

En Argentina, expertos valoran el avance aunque remarcan la falta de digitalización de historiales y marcos normativos claros. El potencial es alto: podría reducir en un 30% la carga de enfermedades crónicas en la región, según organismos internacionales, siempre que se apliquen reglas éticas y transparentes.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD