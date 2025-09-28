¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Espectáculos

¿Vuelve Soda Stereo? el enigmático mensaje la banda en sus redes sociales

El dúo integrado por Zeta Bosio y Charly Alberti dejó un posteo que rápidamente generó especulaciones sobre un posible anuncio importante.
Domingo, 28 de septiembre de 2025 20:08
La  histórica banda argentina Soda Stereo volvió a despertar la atención de sus seguidores al publicar un nuevo mensaje enigmático en sus redes sociales. Esta vez postearon: "Llegó la hora, el minuto, segundo, instante", acompañado a un horario en cuenta regresiva (que cumplirá su hora este lunes a las 17).

El dúo integrado por Zeta Bosio y Charly Alberti dejó un posteo que rápidamente generó especulaciones sobre un posible anuncio importante. Aunque no se brindaron detalles, los fanáticos interpretan la movida como la antesala de una novedad vinculada al proyecto que ambos músicos mantienen vivo tras el fallecimiento de Gustavo Cerati.

El mensaje, breve pero sugestivo, alcanzó miles de interacciones en cuestión de minutos y mantiene a la comunidad de seguidores en vilo.

Por ahora, resta esperar para conocer qué están preparando Bosio y Alberti, quienes en los últimos años mantuvieron la vigencia del legado de Soda Stereo con diferentes homenajes y presentaciones.

Del "gracias totales" a sus regresos

Soda Stereo inició su camino en la música en 1982 y se despidió en el estadio de River Plate el 20 de septiembre de 1997 con la inolvidable frase de Gustavo Cerati "gracias totales". La banda volvió diez años después con una gira continental llamada "Me verás volver".

Pese al fallecimiento de Cerati en 2014, entre 2020 y 2022, Bosio y Alberti realizaron una nueva gira llamada "Gracias totales".


 

Temas de la nota

Temas de la nota

