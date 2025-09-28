¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Triple femicidio
cierre de campaña de la Libertad Avanza
Crimen de Jimena Salas
elecciones de octubre
Retenciones
Estatización de YPF
Salta

Bernardo Biella: "Los salteños deben hacer sentir su voz en el Congreso Nacional"

El candidato a diputado nacional, por Primero los Salteños, recorrió Apolinario Saravia y Las Lajitas, donde exigió la reactivación de obras paralizadas por Nación y dictó un curso masivo de RCP. 
Lunes, 29 de septiembre de 2025 00:20
El candidato a diputado nacional mantuvo un encuentro con el intendente Marcelo Moisés.
El candidato a diputado nacional por la lista Primero los Salteños, Dr. Bernardo Biella, recorrió las localidades de Apolinario Saravia y Las Lajitas recorriendo obras paralizadas por Nación y dictando un curso de RCP para más de 500 personas. Afirmó que "los salteños deben hacer sentir su voz en el Congreso Nacional".

En Apolinario Saravia estuvo acompañado por el intendente Marcelo Moisés y exigió que la Nación reactive tres obras fundamentales para la localidad: un Centro de Primera Infancia, una escuela técnica y una escuela especial.

El Dr. Biella calificó a la gestión nacional como "un gobierno que abandonó al interior y nos invisibilizó. Vamos a trabajar y a exigir que se activen todas las obras que van a cambiar la vida de los salteños".

Bernardo Biella dictó un curso de RCP para más de 500 personas en Anta.

En Las Lajitas, Biella dictó un curso de RCP y primeros auxilios para más de 500 personas interesadas en aprender técnicas vitales para actuar en emergencias. Acompañó la actividad el intendente Fernando Alabi.

Bernardo Biella declaró que los candidatos de Primero los Salteños "queremos responder a los intereses de Salta, no de lo que quiera Cristina o la obediencia ciega al Gobierno nacional" y que "somos nosotros, la voz de las provincias, junto al trabajo de los gobernadores de los distintos signos políticos los que podemos plantarnos, reclamar y lograr resultados".

 

