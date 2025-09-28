Chile debutó con un triunfo agónico ante Nueva Zelanda

La selección chilena tuvo un estreno soñado en el Mundial Sub-20, el cual es anfitriona, al vencer por 2-1 a Nueva Zelanda en un final para el infarto en el Estadio Nacional.

La localía fue factor para que el equipo dirigido por Nicolás Córdova consiguiera sus primeros tres puntos y comenzara el torneo de la mejor manera.

El primer tiempo estuvo marcado por el nerviosismo de la “Roja”, que mostró imprecisiones en la salida y no pudo imponer su juego en los primeros minutos.

En el segundo tiempo, Chile volvió a tomar el control del balón y buscó abrir el marcador desde el inicio, aunque fue Nueva Zelanda quien tuvo la ocasión más clara.

La resistencia se quebró a los nueve minutos, cuando Agustín Arce robó una pelota cerca del área rival y asistió a Lautaro Millán, quien definió con clase para el 1-0 que hizo estallar al público en Ñuñoa.

Cuando parecía que los chilenos se encaminaban al triunfo, llegó el empate de los oceánicos. A los 39 minutos, Matías Pérez cometió una falta en el área sobre Nathan Walker y el propio delantero neozelandés transformó el penal en gol, silenciando momentáneamente el estadio.

Sin embargo, el equipo de Córdova no bajó los brazos y fue por el triunfo hasta el final. En la última jugada del partido, un error del arquero rival dejó servido el balón para Ian Gárguez, quien con sangre fría remató al fondo de la red en el minuto 52, sellando el 2-1.

Con este triunfo, Chile suma sus primeros tres puntos y comparte el liderato del Grupo A junto a Japón, su próximo rival el martes 30 de septiembre. Nueva Zelanda, por su parte, deberá buscar su primera victoria ante Egipto para mantenerse con vida en la competencia.