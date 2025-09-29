EEUU bajo fuego: dos tiroteos dejan 5 muertos

Fin de semana trágico para Estados Unidos. Dos tiroteos en dos ciudades diferentes dejaron cinco muertos y 17 heridos, además de una gran conmoción en el país.

Ayer, el tiroteo en una iglesia mormona en Grand Blanc, en el estado de Míchigan, dejó dos muertos y nueve heridos, según informaron fuentes policiales.

Un hombre abrió fuego en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuando estaban allí cientos de feligreses, y luego provocó un incendio en el templo.

El autor de los disparos, que utilizó un rifle de asalto, fue abatido por dos agentes de policía.

Las autoridades han identificado al atacante como un hombre de 40 años de la localidad de Burton, en el mismo estado.

En una rueda de prensa, las autoridades informaron del número de víctimas que hasta ahora se conocen, pero apuntaron que el dato puede crecer a medida que avance el trabajo.

"Creemos que encontraremos más víctimas una vez que hayamos asegurado la escena", declaró el jefe de policía de la localidad, William Renye.

Las tareas de las fuerzas de seguridad se han visto ralentizadas por el incendio provocado por el atacante en la iglesia.

El agresor de Michigan estrelló su vehículo contra la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, situada a 96 kilómetros al noroeste de Detroit, y abrió fuego.

Tras conocer lo sucedido, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó de que agentes del FBI se desplazaron al lugar de los hechos.

Por su parte, el presidente, Donald Trump, aseguró estar siguiendo la situación y condenó el ataque.

"Esto parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en los Estados Unidos de América. La Administración Trump mantendrá informada a la opinión pública, como siempre hacemos. Mientras tanto, recen por las víctimas y sus familias. íEsta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar, de inmediato!", dijo.

En Carolina del Norte

Solo horas antes, tres personas murieron y ocho resultaron heridas cuando un hombre disparó desde un bote hacia un bar en el distrito costero de Southport, en Carolina del Norte, según informó la policía.

El hombre, que viajaba en la embarcación por el río Cape Fear, se detuvo brevemente en la American Fish Company y disparó, a eso de las 9.30 de la noche del sábado, tras lo cual continuó su viaje en el bote.

De acuerdo con el comunicado de la policía de Southport, media hora después, la Guardia Costera vio a un individuo que coincidía con la descripción del tirador, que cargaba su bote en la rampa pública para embarcaciones y fue arrestado, pero no se ha revelado su nombre.