La economía tuvo un rebote, pero aún le quedan desafíos

La actividad económica registró un rebote en agosto, al crecer 0,7% en la comparación mensual, pero enfrenta un escenario "desafiante" en los próximos meses, según reflejó el Índice General de Actividad (IGA) que elabora la consultora Orlando J. Ferreres.

Además del repunte a nivel mensual, la medición arrojó que el nivel general de actividad registró un crecimiento de 5,5% interanual en agosto de 2025, acumulando para los primeros ocho meses del año una suba de 5,8%.

El reporte puntualizó que el alza interanual del octavo mes del año refleja un mejor resultado que el registrado el mes pasado, y el aporte al crecimiento vino de la intermediación financiera y del comercio, particularmente de la rama mayorista. También ayudó la mejora de la industria manufacturera y la actividad de minas y canteras.

"La marcha de la actividad económica parece haber quedado ligada al resultado electoral que obtenga el gobierno en octubre", advirtió la consultora Orlando J. Ferreres al informar el IGA.

Al analizar la proyección estimada, la consultora señaló que "más allá del rebote de agosto el escenario hacia adelante es desafiante: las tensiones cambiarias y los traspiés políticos del Gobierno aumentaron la incertidumbre sobre una marcha económica que ya se mostraba aletargada".

Cada sector

-Agricultura y ganadería: durante agosto este sector primario registró una contracción de 2,2%, con la ganadería mostrando una merma de 2,3%, y la producción agrícola cayendo 2,1%. En términos acumulados, el sector observa una baja de 2,3%.

-Industria manufacturera: la industria manufacturera anotó para agosto una expansión anual de 1,7%, acumulando una mejora de 2,5% para los ocho meses transcurridos del año. En términos desestacionalizados, el IPI mostró un rebote de 1,1% luego de las bajas de junio y julio, ayudado por la producción aceitera y por la industria automotriz.

-Electricidad, gas y agua: el sector registró para el octavo mes una contracción de 4,7% al comparar con igual mes del año pasado, acumulando para el período enero – agosto una merma de 3,0%.

-Minas y canteras: aunque con cifras más suaves que las de los meses anteriores, el sector sigue siendo uno de los sectores más dinámicos de 2025. Para agosto el crecimiento anual es de 4,9%, impulsado principalmente por la producción de petróleo crudo, y el acumulado de los primeros ocho meses del año muestra así una expansión de 8,0%.