José Luis Espert
Elecciones 2025
Tragedia vial en Orán
Enfermedades cardiovasculares
Escuela Delfín Leguizamón
Fiesta Patronal
comadreja
Tartagal
Chaco salteño
Aeropuerto Martín Miguel de Gûemes
Chaco salteño

Tensión en el Chaco salteño: comunidades originarias bloquearon caminos y se enfrentaron a Gendarmería por un camión incautado

En La Puntana, al norte del Chaco salteño, integrantes de comunidades originarias realizaron cortes y excavaron una zanja para impedir el paso de refuerzos de Gendarmería Nacional, en reclamo por la incautación de un camión con chatarra que presuntamente iba hacia Bolivia. El conflicto escaló con momentos de enfrentamiento directo entre pobladores y efectivos.
Lunes, 29 de septiembre de 2025 11:09
El camión con chatarra que fue secuestrado por la Gendarmería Nacional y que desató un conflicto con los originarios en el Chaco salteño.
La madrugada y la tarde del domingo estuvieron marcadas por una escena de tensión creciente en La Puntana (Santa Victoria Este), en el Chaco salteño próxima al límite con Bolivia. Allí, un grupo numeroso de originarios irrumpió frente al destacamento de Gendarmería Nacional tras la incautación de un camión cargado con chatarra que, según los propios pobladores, tenía como destino el Estado Plurinacional de Bolivia a través del camino que une Hito 1 (Argentina) con D’Obirgny (Bolivia).

De acuerdo con testimonios de la zona, uno de los caciques advirtió a los uniformados que el vehículo era un *bien comunitario” y que, si no era devuelto, se tomarían “medidas más drásticas”. Aunque los mismos referentes admitieron que se trataba de elementos de contrabando, acusaron a los efectivos de “ignorar las irregularidades” y actuar “sin diálogo”.

Como primera medida, los aborígenes bloquearon el camino con ramas, pero con el correr de las horas un grupo de hombres cavó una zanja en la traza que conecta la localidad, con el objetivo de impedir el paso de refuerzos que llegaban ante la creciente concentración frente al destacamento.

En videos compartidos en redes sociales por los manifestantes se escucha a los referentes decir que “se queden con la chatarra pero que devuelvan el camión”, en alusión a que el transporte pertenece a la comunidad. La tensión escaló y se reportaron momentos de enfrentamiento directo con los efectivos, que eran superados en número por los pobladores.

Fuentes locales indicaron que hasta última hora del domingo 28 de septiembre el escenario seguía delicado, con Gendarmería intentando mantener el control de la situación mientras buscaba abrir canales de diálogo para evitar mayores incidentes.

 

