Espectáculos

Susana Giménez: “Ayúdenme a que Favaloro tenga una calle”

La conductora hizo el pedido en la gala de su fundación.
Lunes, 29 de septiembre de 2025 17:15
Susana Giménez acudió como invitada a la gala de la Fundación Favaloro e hizo un pedido ante las cámaras de Intrusos: “Ayúdenme a que tenga una calle. No tiene una calle Favaloro. Favaloro es un ídolo”.

Al ser consultada por los Premios Martín Fierro, dijo que tiene todo preparado para ir y competir como “Mejor Conductora”.

Sobre su vínculo con Miguel Romano, su expeluquero, la diva dijo: “Alguna vez lo tenía que dejar, él no puede viajar, yo vivo en Punta del Este, lo voy a amar mientras viva”.

Mirtha Legrand también estuvo en la gala y dijo que René Favaloro fue “un patriota, un ser extraordinario, no quedan personas como él”.

Por otro lado, habló también sobre los Martín Fierro y dijo: “Tengo muchos. No sé por qué no me ternaron. Está Juana (Viale, su nieta)”.

