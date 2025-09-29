Se confirma el regreso de Soda Stereo: cuándo y donde tocan

Un anuncio muy esperado en el rock nacional: vuelve Soda Stereo a los escenarios. La banda confirmó que no se trata de un tributo, ni de un homenaje, ni de una película. Tampoco habrá invitados ni reemplazos en la voz principal. “Es un show en vivo”, remarcaron desde la organización, destacando la utilización de tecnología de vanguardia para volver a reunir sobre el escenario a los tres integrantes originales.

La preventa exclusiva comenzará este martes 30 de septiembre, a las 10 de la mañana, a través del sitio oficial del Movistar Arena (www.movistararena.com.ar). El beneficio incluye pago en seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa de Banco Galicia, hasta agotar stock. Una vez finalizada, se habilitará la venta general.

El mensaje de la banda

En su página web, Soda Stereo transmitió el espíritu de esta nueva etapa: “Hay conciertos que no se escuchan: se habitan. (…) Para millones de personas, Soda Stereo es más que música. Es una conexión colectiva que no reconoce fronteras ni edades. (…) Hoy Soda late más fuerte que nunca. Como si el ayer, el hoy y el mañana se plegaran en un acorde. Gustavo, Charly y Zeta se reencuentran gracias a la tecnología en un presente que no conoce de fronteras”.

El Movistar Arena, por su parte, anticipó: “La banda que cambió para siempre la historia del rock en español vuelve a latir más fuerte que nunca. No es tributo. No es homenaje. No es película. Es Soda, en vivo”.

Una experiencia única

“Ecos” se presenta como un espectáculo inmersivo que combina lo mejor de la música en vivo con innovaciones técnicas que permiten hacer posible lo imposible: que Gustavo Cerati vuelva a estar sobre un escenario junto a Charly Alberti y Zeta Bosio.

Con esta propuesta, Soda Stereo reafirma su vigencia como una de las bandas más influyentes de Latinoamérica, capaz de atravesar generaciones y redefinir el concepto de lo que significa un show en vivo.