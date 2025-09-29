VIDEO. Ciro Messi sorprende con su talento en las inferiores del Inter Miami

Mientras Lionel Messi transita la etapa final de su carrera con el Inter Miami, su hijo menor, Ciro Messi, comienza a acaparar miradas en las inferiores del club. Con apenas 7 años, el niño fue captado en un video demostrando habilidades con la pelota: gambetea con naturalidad, pisa el balón hacia adentro y juega hacia adelante con audacia y técnica.

A diferencia de su padre, que es zurdo, Ciro es diestro, y en las imágenes se lo ve desplegar un estilo propio que mezcla velocidad, atrevimiento y control del balón.

Qué se ve en la grabación viral

En el clip difundido en redes sociales se observa a Ciro participando de un ejercicio con la academia del Inter Miami. Recibe la pelota, la mantiene pegada al pie derecho, encara a un rival y lo elude; después supera a un segundo adversario y finalmente define ante el arquero para convertir el gol.

El video generó comentarios de aficionados argentinos y extranjeros que, entre elogios y comparaciones, no ocultaron la ilusión por el futuro futbolístico del apellido Messi.