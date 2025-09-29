PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
29°
29 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Discurso de Javier Milei
Triple crimen en Florenco Varela
Triple crimen en florencio varela
Thiago Medina
Florencia Peña
Susana Giménez
Milo J.
Soda Stereo
Especial
ciro messi
Discurso de Javier Milei
Triple crimen en Florenco Varela
Triple crimen en florencio varela
Thiago Medina
Florencia Peña
Susana Giménez
Milo J.
Soda Stereo
Especial
ciro messi

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

VIDEO. Ciro Messi sorprende con su talento en las inferiores del Inter Miami

Con solo 7 años, el hijo menor del astro del fútbol fue filmado en un video viral mostrando gambetas y goles en las inferiores del club estadounidense.
Lunes, 29 de septiembre de 2025 17:56
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Mientras Lionel Messi transita la etapa final de su carrera con el Inter Miami, su hijo menor, Ciro Messi, comienza a acaparar miradas en las inferiores del club. Con apenas 7 años, el niño fue captado en un video demostrando habilidades con la pelota: gambetea con naturalidad, pisa el balón hacia adentro y juega hacia adelante con audacia y técnica.

A diferencia de su padre, que es zurdo, Ciro es diestro, y en las imágenes se lo ve desplegar un estilo propio que mezcla velocidad, atrevimiento y control del balón.

Qué se ve en la grabación viral

En el clip difundido en redes sociales se observa a Ciro participando de un ejercicio con la academia del Inter Miami. Recibe la pelota, la mantiene pegada al pie derecho, encara a un rival y lo elude; después supera a un segundo adversario y finalmente define ante el arquero para convertir el gol.

El video generó comentarios de aficionados argentinos y extranjeros que, entre elogios y comparaciones, no ocultaron la ilusión por el futuro futbolístico del apellido Messi.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD