Tragedia en una montaña de China: un hombre murió tras soltarse del arnés para tomarse una selfie

Un alpinista de 32 años perdió la vida tras soltarse del arnés para tomarse una selfie en el monte Nama, parte del macizo Gongga en la provincia de Sichuan, China.

El suceso ocurrió el domingo pasado en una zona señalada como fuera de los límites permitidos. Al desprenderse del equipo de seguridad, el hombre resbaló en una pendiente helada y cayó más de 200 metros. El cuerpo fue localizado a una altitud de 5.300 metros, en un terreno de difícil acceso que requirió un operativo de rescate complicado.

El monte Nama, con 5.588 metros de altura, es conocido por su exigencia técnica y condiciones climáticas impredecibles, lo que implica que incluso los montañistas con experiencia deben extremar precauciones.

El accidente, que fue captado en video y viralizado en redes sociales, abrió un intenso debate acerca de los límites del turismo de aventura y la responsabilidad individual en escenarios extremos.

Muchos usuarios y miembros de la comunidad alpinista señalaron la necesidad de respetar normas de seguridad, especialmente en zonas prohibidas, y advirtieron que “la obsesión por la foto perfecta” puede tener consecuencias fatales.

Expertos consultados insisten en que zonas restringidas o fuera de los límites existen precisamente para evitar tragedias como esta. Las autoridades locales llevan adelante una investigación para esclarecer los detalles del incidente, aunque hasta ahora no se ha dado a conocer la identidad del fallecido.

Este lamentable caso se suma a otros en todo el mundo vinculados a selfies extremas, donde personas arriesgan su integridad por capturar imágenes llamativas en entornos peligrosos.