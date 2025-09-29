¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

caso Pablo López
Conflicto en Medio Oriente
Martín Fierro 2025
Tragedia en China
Martín Fierro 2025
Los Simpson
Morena Rial
Elecciones 2025
Leiva Joyas
Bebés prematuros
Espectáculos

Disney anunció la secuela de “Los Simpson”: cuándo se estrena

El film vuelve a la pantalla grande el próximo año.
Lunes, 29 de septiembre de 2025 22:07
Disney sorprendió a todos con un importante anuncio que rápidamente se viralizó en redes sociales: la secuela de la película de Los Simpsons. A dos décadas del estreno del primer film, la serie creada por Matt Groening vuelve a la pantalla grande.

El póster del nuevo proyecto mostraba una mano del color amarillo que caracteriza al personaje de Homero, agarrando una de las típicas donas glaseadas que come en Springfield. 

“Homero regresa por una segunda ración”, indicaba la imagen difundida por la productora 20th Century Studios.

La primera película fue un éxito en cines y recaudo un total de 536 millones de dólares en taquilla mundial, posicionándose como una de las mejores películas animadas en la historia. 

Temas de la nota

Temas de la nota

