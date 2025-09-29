El consumo de podcasts creció 123% en Argentina y ya lo escuchan más de 4 millones de personas

El consumo de podcasts en Argentina se disparó en los últimos cinco años con un crecimiento del 123%, según el Informe sobre Podcasts 2025 elaborado por la agencia de medios OSA. Este avance coloca al país dentro de una tendencia global que ya cuenta con más de 4,57 millones de podcasts activos y una audiencia mundial que supera los 584 millones de oyentes.

En el territorio nacional, uno de cada cinco argentinos en centros urbanos escucha podcasts, lo que representa a más de 4,2 millones de personas. De ese universo, el 40% se conecta entre una y cinco veces por semana y un 76% afirma que utiliza el formato para aprender algo nuevo. La audiencia local es mayormente femenina (58%) y joven, con una fuerte presencia en el rango de 18 a 35 años.

Los contenidos favoritos en el país son estilo de vida (29%), música (25%), comedia (22%), educación (20%) y sociedad y cultura (19%). “El podcast se convirtió en un espacio premium de atención y cercanía. En un mundo de pantallas saturadas es la oportunidad para que las marcas hablen a su audiencia en un plano más íntimo y confiable”, explicó Sabrina Mayotti, CEO de OSA.

El smartphone es el dispositivo preferido: el 84% de los oyentes argentinos consume podcasts desde su teléfono. Esa practicidad y su presencia en la rutina diaria explican su expansión sostenida como fuente de entretenimiento, información y aprendizaje.

A nivel global, la popularidad del formato se potencia con íconos culturales: Taylor Swift fue la tendencia más escuchada en 2024. En la Argentina, según el ranking de Spotify, los cinco podcasts más reproducidos en septiembre son: Lo dejaría todo, Almendrada podcast, La Cruda, Barbano en hechos reales y Psicología al desnudo.

Entre las nuevas tendencias aparece la figura del “podfluencer”: el 63% de los usuarios confía más en su conductor de podcast favorito que en su influencer de redes sociales predilecto, lo que representa una oportunidad estratégica para el marketing digital. El crecimiento también alcanza al sector financiero, con un aumento del 29% en reproducciones de podcasts de negocios y tecnología.

A un días del Día Internacional del Podcast, que se celebra el 30 de septiembre, los datos confirman que este formato ya se consolidó en la Argentina como una herramienta clave para el entretenimiento, la información y el aprendizaje.