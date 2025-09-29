PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
11°
29 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

elecciones de octubre
Retenciones
Estatización de YPF
Podcasts en Argentina
José Luis Espert
Elecciones 2025
Tragedia vial en Orán
Enfermedades cardiovasculares
Escuela Delfín Leguizamón
elecciones de octubre
Retenciones
Estatización de YPF
Podcasts en Argentina
José Luis Espert
Elecciones 2025
Tragedia vial en Orán
Enfermedades cardiovasculares
Escuela Delfín Leguizamón

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Tragedia vial en Orán

Joven murió aplastado por un colectivo en Pichanal: investigan las causas del trágico accidente

Un joven perdió la vida tras quedar atrapado bajo un colectivo interurbano en la ciudad de Pichanal. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Salta y 20 de Febrero. La víctima, que sería oriunda de Orán, habría intentado subir a la unidad cuando esta realizaba una maniobra de giro.
Lunes, 29 de septiembre de 2025 07:40
Un siniestro vial con desenlacefatal ocurrió anoche en Pichanal. Un colectivo aplastó a un joven que cayó al querer subir al mismo.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un fatal siniestro vial conmociona a la comunidad de Pichanal. Durante la noche del domingo, un joven falleció al ser arrollado por las ruedas de un colectivo del servicio interurbano de pasajeros en la esquina de las calles Salta y 20 de Febrero.

De acuerdo con los testimonios de vecinos y transeúntes, el muchacho -cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente, aunque se presume que es oriundo de San Ramón de la Nueva Orán- habría intentado abordar la unidad en momentos en que el chofer ejecutaba un giro en la intersección. En esa maniobra, perdió el equilibrio, cayó al pavimento y terminó atrapado bajo la unidad.

Al lugar se presentaron de inmediato efectivos policiales y personal de salud, quienes lograron retirar al joven de debajo del colectivo y lo trasladaron al hospital local, donde ingresó sin signos vitales. Los médicos confirmaron su fallecimiento poco después.

En la escena trabajaron peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para determinar la mecánica del accidente y establecer responsabilidades. Se prevé que en las próximas horas se conozca el resultado de las pericias y se avance con la identificación formal de la víctima.

Este trágico hecho vuelve a poner en foco la seguridad de los usuarios del transporte interurbano en el norte provincial y las maniobras de ascenso y descenso de pasajeros en zonas con alto tránsito.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD