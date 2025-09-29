PUBLICIDAD

16°
29 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Retenciones
Estatización de YPF
Podcasts en Argentina
José Luis Espert
Elecciones 2025
Tragedia vial en Orán
Enfermedades cardiovasculares
Escuela Delfín Leguizamón
Fiesta Patronal
Municipios

El Carril celebró sus fiestas patronales con profunda devoción

Anoche culminaron los festejos que honraron a la Virgen de Las Mercedes, Patrona de la localidad.
Lunes, 29 de septiembre de 2025 09:23
Fiesta patronal en El Carril
El Carril renovó su compromiso de fe con su Santa Patrona, la Virgen de las Mercedes, en un día colmado de actividades religiosas, culturales y cívicas. Por la mañana se llevó adelante la Santa Misa junto al desfile de todas las instituciones locales y las agrupaciones gauchas.

Por la tarde, el monseñor Mario Antonio Cargnello junto al Cura Párroco local, Luis Nanterne, encabezaron la Solemne Procesión con la sagrada imagen de la Virgen y la misa que reunió a cientos de fieles que renovaron su pacto de fe.

Durante las nueve noches de la novena religiosa y la fiesta central de ayer, se llevó adelante una nueva edición del Septiembre Cultural Carrileño en la plaza principal, con más de 70 artistas en el escenario que compartieron su arte junto a la comunidad carrileña.

“El Septiembre Cultural no es solo un festival artístico: es un espacio que celebra la inclusión, la pluralidad y la diversidad, valores que permiten a cada generación expresarse y sentirse parte de una tradición que crece año tras año. Es un orgullo de ver cómo cada artista y delegación va creciendo, mostrando lo que hace y brillando con su arte. Todo esto es posible gracias al acompañamiento de las familias y a la fuerza de la comunidad, que sostiene y alienta cada paso. Estos artistas son, sin dudas, sinónimo de ejemplo y superación, un espejo donde se reflejan los valores de perseverancia, dedicación y compromiso”, destacó el intendente Efraín Orosco.

