¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
10°
3 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

corrupción en la cárcel de Villa Las Rosas
Juicio por el femicidio de Nahir Klimasauskas
Expropiación a YPF
Gran Centro República Danza 2025
Metán
Fisicoculturismo
la buena noticia
Elecciones 2025 en Salta
corrupción en la cárcel de Villa Las Rosas
Juicio por el femicidio de Nahir Klimasauskas
Expropiación a YPF
Gran Centro República Danza 2025
Metán
Fisicoculturismo
la buena noticia
Elecciones 2025 en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR BLUE

$1360.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Reconocimiento al médico Francisco Aguilar

Lo hizo el Concejo Deliberante de San Lorenzo.
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 00:38
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Concejo Deliberante de San Lorenzo entregó ayer un reconocimiento al médico Francisco Aguilar, residente en la localidad desde hace más de 20 años, por haber encabezado una cirugía de alta complejidad inédita en la provincia. El homenaje se hizo extensivo a los profesionales que lo acompañaron en el procedimiento y al Hospital San Bernardo, donde se llevó a cabo la intervención que marcó un hito en la salud pública.

El pasado 15 de julio, un equipo de especialistas del Servicio de Tórax del hospital realizó por primera vez una resección y anastomosis traqueal en una paciente de 33 años diagnosticada con estenosis severa completa, una afección que llevaba más de cuatro años de seguimiento. La operación demandó más de tres horas e implicó la extracción del fragmento enfermo de la tráquea y la ampliación de la glotis, para lo cual se utilizó cartílago de la clavícula junto a un colgajo pediculado del músculo esternocleidomastoideo. Además, se colocó un stent para proteger la vía aérea durante al menos los primeros 3 meses.

La paciente, que en 2021 había sufrido graves quemaduras en rostro, tórax y vías respiratorias a raíz de un incendio, atravesó desde entonces un largo y complejo tratamiento. Su condición derivó en estenosis traqueal, múltiples traqueostomías, dilataciones e intervenciones, hasta que la obstrucción fue total y las dificultades respiratorias y de fonación se volvieron críticas. Incluso había sido derivada a un centro asistencial de alta complejidad en Buenos Aires, donde el caso fue desestimado por su dificultad. De regreso en Salta, el equipo del San Bernardo decidió avanzar con la intervención.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD