El Concejo Deliberante de San Lorenzo entregó ayer un reconocimiento al médico Francisco Aguilar, residente en la localidad desde hace más de 20 años, por haber encabezado una cirugía de alta complejidad inédita en la provincia. El homenaje se hizo extensivo a los profesionales que lo acompañaron en el procedimiento y al Hospital San Bernardo, donde se llevó a cabo la intervención que marcó un hito en la salud pública.

El pasado 15 de julio, un equipo de especialistas del Servicio de Tórax del hospital realizó por primera vez una resección y anastomosis traqueal en una paciente de 33 años diagnosticada con estenosis severa completa, una afección que llevaba más de cuatro años de seguimiento. La operación demandó más de tres horas e implicó la extracción del fragmento enfermo de la tráquea y la ampliación de la glotis, para lo cual se utilizó cartílago de la clavícula junto a un colgajo pediculado del músculo esternocleidomastoideo. Además, se colocó un stent para proteger la vía aérea durante al menos los primeros 3 meses.

La paciente, que en 2021 había sufrido graves quemaduras en rostro, tórax y vías respiratorias a raíz de un incendio, atravesó desde entonces un largo y complejo tratamiento. Su condición derivó en estenosis traqueal, múltiples traqueostomías, dilataciones e intervenciones, hasta que la obstrucción fue total y las dificultades respiratorias y de fonación se volvieron críticas. Incluso había sido derivada a un centro asistencial de alta complejidad en Buenos Aires, donde el caso fue desestimado por su dificultad. De regreso en Salta, el equipo del San Bernardo decidió avanzar con la intervención.