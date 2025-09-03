Un menor perdió la vida tras colisionar con un colectivo en Pichanal

Tres menores, dos de 15 y un bebé de un año, y una joven de 21 años fueron víctimas de un siniestro vial fatal en la jornada de ayer en el norte provincial. Uno de los adolescentes, identificado como Federico Agustín Vigano (15), perdió la vida, si bien hasta el momento no está confirmado al parecer era quien conducía el vehículo. El resto de pasajeros fueron trasladados al hospital de Orán donde quedaron internados.

De acuerdo a fuentes de primera mano, el hecho ocurrió cerca de las 13.20 sobre la avenida Tucumán entre las calles Formosa y Catamarca de la localidad de Pichanal, al norte de la provincia. El rodado que al parecer conducía el joven fallecido es un Chevrolet Corsa, color gris, con dominio OQX204, mientras que el segundo vehículo es un colectivo de la empresa San Antonio, interno 70, con dominio AC469RT.

Consultadas por El Tribuno, las mismas fuentes señalaron que por motivos que serán de una minuciosa investigación ambos rodados terminaron con sus partes delanteras totalmente destruidas, lo que hace suponer que el impacto habría sido de frente. Sin embargo, testigos vinculados al trágico siniestro sostuvieron que ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, de Norte a Sur.

Los traslados

Luego del violento choque el menor de 15 años, quien al parecer iba a cargo de la conducción, fue trasladado de urgencia al instituto médico local desde donde minutos después informaron su deceso. Mientras que las otras personas fueron trasladadas en ambulancia al hospital San Vicente de Paul, en Orán.

Además de los policías de esa jurisdicción y personal de Salud que se hizo presente en el lugar del hecho, también trabajaron efectivos de la División Criminalística, en el levantamiento de pruebas, y personal de la Sección Seguridad Vial Orán quienes organizaron el tránsito.

Los uniformados realizaron el test de alcoholemia al conductor del transporte de pasajeros, de 33 años, arrojando resultado negativo. Al ser consultado por asistencia médico sostuvo que no necesitaba.

Es la primera víctima fatal del presente mes, luego de que agosto terminara con nueve muertes. Según fuentes oficiales en total, en lo que va del 2025 en toda la provincia, son 80 los fallecidos en siniestros viales.