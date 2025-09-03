Vélez aclaró que la causa en Argentina es por contrabando

En tanto, trascendió que tras los allanamientos del viernes en Orán, el único detenido fue alojado en la sede de la Policía Federal Argentina, desde donde ayer declaró en la causa vía Zoom.

La noticia sobre el descubrimiento del enorme tráfico de cocaína internacional fue deslizada por la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, asegurando -supuestamente- que se trataba de una investigación local sobre narcotráfico, cuando en ningún momento se originó el tema en Argentina, sino en un puerto de España.

El cargamento fue hallado tras un operativo de las fuerzas federales españolas, quienes dudaron del ingreso desde Argentina de un torno mecánico de origen chino "usado", que ya había dado vuelta el mundo, ya que ingresó por un puerto peruano, luego fue importado por Bolivia, exportado de Bolivia a Argentina a través de La Quiaca para, finalmente, ser reexportado a España desde Buenos Aires.

Consultado sobre el alcance de la investigación el abogado Joaquín Vélez dijo que por el momento la calificación legal en Argentina es "Contrabando agravado", en España es un caso de narcotráfico cuya investigación tiene varias personas detenidas.

"De La Quiaca el torno que es usado (la legislación argentina prohíbe el ingreso de maquinarias nuevas) salió precintado. Esa característica de uso es la que llamó la atención de los españoles, quienes revisaron el ingenio mecánico y dieron con los 500 kg de cocaína.

La noticia a su vez produjo un duelo verbal entre opositores políticos de la provincia de Salta, ya que el acusado tiene vínculos familiares con un senador provincial.