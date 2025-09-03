Alpine confirmó que Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica del GP de Italia de F1

De cara al Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 a correrse el próximo fin de semana en el circuito de Monza, Alpine anunció que el piloto reserva Paul Aron correrá la primera práctica libre en lugar de Franco Colapinto. Esta decisión se debe a una normativa que cada equipo tiene que cumplir en la temporada por una cuestión reglamentaria de la categoría.

Esta será la primera vez que el oriundo de Estonia, que es piloto reserva de la escudería con origen en Francia desde este año, se subirá al monoplaza A525 en una FP1, ya que anteriormente lo hizo en otras dos ocasiones, pero a bordo de un Sauber, gracias a un acuerdo entre ambos equipos.

“El piloto de pruebas y reserva, Paul Aron, tendrá su primera oportunidad de pilotar para el equipo durante un fin de semana de Gran Premio, en los Entrenamientos Libres 1. Será la tercera participación de Paul en la FP1 de la temporada y la primera con BWT Alpine Formula One Team. Ha pilotado para el equipo en el simulador durante todo el año, además de participar en el programa TPC (Prueba de Coches Anteriores), las Pruebas de Neumáticos Pirelli y la Prueba de Pilotos Jóvenes de postemporada en Abu Dabi la temporada pasada. Paul pilotará el coche de Franco en esta sesión”, citó el comunicado de Alpine para confirmar que el estonio estará al frente en lo que será la primera actividad del fin de semana en el histórico circuito italiano.

Tras el anunció, Aron remarcó su alegría por lo que será su estreno en una prueba oficial a bordo de un Alpine. “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A525 en mi primer fin de semana de Gran Premio con el equipo en Monza. Conozco a todos muy bien desde que me incorporé a finales del año pasado como piloto de pruebas y reserva, y agradezco la confianza que el equipo me ha brindado para pilotar en los primeros entrenamientos libres del viernes”, dijo el joven de 21 años que corrió durante 2024 en la F2 y el año previo (2023) lo hizo en la Fórmula 3, ambas categorías teloneras de la Máxima.

“Mi objetivo es hacer el mejor trabajo posible para ayudar a configurar el coche durante todo el fin de semana y estar en la mejor posición para tener un fin de semana de carreras competitivo desde el principio. Personalmente, será fantástico aprovechar la experiencia que he adquirido en el simulador y las oportunidades de prueba. Me aseguraré de aprovechar esto para tener una sesión agradable y productiva tanto para mí como para el equipo”, concluyó.

Es importante recordar que Aron ya había manejado un monoplaza de Fórmula 1 al volante del coche Alpine 2024 en las pruebas de postemporada de Abu Dhabi. Este año, acumuló seis jornadas TCP (Pruebas con Coches Anteriores) y participa de manera activa en el desarrollo del proyecto de los autos de 2025 y 2026 en el simulador del equipo para ayudar el desarrollo de Franco Colapinto y Pierre Gasly, hoy los titulares a bordo del monoplaza A525.

¿Cómo le fue a Aron en sus dos participaciones con Sauber? Durante la primera práctica libre en el trazado de Silverstone (GP de Gran Bretaña) terminó en el puesto 17: su mejor tiempo fue 1:28.142 y giró 25 veces. Acto seguido, en el Gran Premio de Hungría, el Sauber sufrió un problema mecánico y desde la escudería que el año próximo pasará a ser Audio le pidieron que apagara el motor para protegerlo de un incendio. Sólo dio ocho vueltas y acabó en el último puesto de la grilla.

A principios de este 2025, la F1 confirmó que las escuderías deberían darle más lugar a los pilotos novatos (no participaron en más de dos carreras) para que puedan girar a lo largo de la temporada. Hay que mencionar que los equipos tenían que contar con un rookie al menos una vez en cada uno de sus coches (dos veces en total) en cada temporada desde 2022. A diferencia de eso, desde la presente campaña, dicha cifra aumenta a dos veces por coche según la nueva normativa. Entonces, al cada equipo estar compuesto por dos monoplazas, eso significa que en cuatro ocasiones al año habrá un piloto reserva en la primera sesión de entrenamientos del fin de semana.

Durante las últimas pruebas de la F1 para el desarrollo de los neumáticos Pirelli de cara a la próxima temporada, que se realizaron en Hungría tras el Gran Premio, el estonio Aron fue el más rápido en el primer día de actividad en el Autódromo Hungaroring. El joven se destacó con un tiempo de 1:18.789, a más de 3 segundos de la pole position de Charles Leclerc con 1:15.372 y un margen parecido al tiempo de Franco Colapinto, con 1:15.875.

Aron completó la mayor cantidad de vueltas (159 giros), mientras que los otros pilotos que también fueron parte de los test, Norris con McLaren y Lawson en su Racing Bulls, dieron 144 y 143 giros, respectivamente. Los tres pilotos recorrieron una distancia equivalente a seis Grandes Premios, lo que permitió a Pirelli recolectar una cantidad significativa de datos para afinar el desarrollo de los compuestos.

Como sucede con la mayoría de los pilotos reserva, algo que le ocurrió a Colapinto este año cuando tuvo que esperar su lugar tras ingresar al equipo como reemplazo de Jack Doohan, Aron busca sumarse al selecto grupo de personajes que está detrás de un volante de F1. “Mi objetivo este año es simple. Quiero conseguir un asiento a tiempo completo, y no tengo apuro. No lo necesito este año, pero lo quiero, a más tardar, para el próximo”, declaró Paul en diálogo con Planet F1. “Todo lo que hago este año está enfocado en eso. Estando aquí como piloto de reserva en Alpine, mi rol es estar listo y, si algún piloto se lesiona, estar al día para poder subirme al auto”, agregó el estonio.

“Además de eso, mis tareas incluyen trabajo en el simulador y cosas como esta, venir a Goodwood, y demás. Pero al mismo tiempo, mi meta es encontrar un asiento titular.Así que, haga lo que haga, intento hacerlo lo mejor posible. Creo que lo que le he mostrado a Alpine los ha dejado muy conformes, pero obviamente el resto del mundo no ha visto nada de mí porque no he participado en sesiones oficiales (hasta ahora)”, relató sobre su trabajo como piloto de reserva de la escudería francesa.

Nacido el 4 de febrero de 2004 en Tallin, Aron inició su carrera en el karting a los 8 años y ganó el Campeonato Europeo de Karting CIK-FIA en 2018. Compitió en la F4 Italiana y ADAC Fórmula 4 con Prema Powerteam en 2019, año en el que finalizó tercero en el campeonato italiano y se consagró campeón de novatos. En 2020 participó en la Eurocopa de Fórmula Renault con ART Grand Prix y concluyó undécimo en la clasificación general.

Regresó a Prema para disputar el Campeonato de Fórmula Regional Europea en 2021 y 2022. En ambos años finalizó tercero en la general, sumando varias victorias y podios. En 2022 también compitió en la Fórmula Regional Asiática.

En 2023 fue tercero en el Campeonato de Fórmula 3 y durante la misma temporada debutó en la F2 con Trident. Ya en 2024 se integró a Hitech Pulse-Eight, logrando varios podios, poles y finalizando tercero en el certamen. Además de ser confirmado como reserva de Alpine, debutó como sustituto de Sébastien Buemi en la carrera en Berlín de la Fórmula E.

