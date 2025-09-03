PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
3 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Clima en Salta
#MILAGROPARAELMUNDO
cerrillos
Franco Colapinto
Banco Macro
Pensiones por discapacidad
Fisicoculturimo y fitness
Clima en Salta
#MILAGROPARAELMUNDO
cerrillos
Franco Colapinto
Banco Macro
Pensiones por discapacidad
Fisicoculturimo y fitness

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR BLUE

$1370.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Rescataron a cuatro personas que se extraviaron en inmediaciones de la Quebada de San Lorenzo

La intervención se originó anoche por un reporte al 911. Trabajaron áreas de la Policía de Salta, de la Subsecretaría de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de San Lorenzo y el Club de Rescate Salta.
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 12:01
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Cuatro personas fueron rescatadas anoche tras perderse en un cerro de Abra de la Cruz, en inmediaciones de la Quebrada de San Lorenzo. El aviso se recibió a las 20.30 a través del Sistema de Emergencias 911, lo que activó de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate. Según informó la Policía a El Tribuno todos eran mayores de edad y oriundos de Salta. 

Efectivos de la Comisaría 9 de San Lorenzo, Bomberos de la Policía, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios locales y profesionales del Club de Rescate Salta participaron del operativo. Los rescatados fueron asistidos por personal del Samec y se constató que se encontraban en buen estado de salud. Posteriormente, se retiraron del lugar junto a sus familiares.

El intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, acompañó a las autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia durante el operativo y destacó la coordinación de los equipos de rescate, subrayando la importancia del trabajo conjunto para atender este tipo de emergencias.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD