Entró a robar, comió un pan de carne, se quedó dormido, y lo detuvieron

Efectivos de la división Seguridad Urbana de Metán detuvieron a un ladrón cuando todavía se encontraba en el interior de una pastelería en la que comió pan de carne, entre otras cosas, y aparentemente luego se quedó dormido.

Se trata del comercio “La Negrita”, reconocido en el sur de Salta por sus exquisitas tortas de hojaldre, que se encuentra ubicado en el centro de la localidad, frente a la plaza San Martín. Con este hecho sufrió el decimosegundo robo en un año y medio.

“Otra vez lo mismo y parece que lamentablemente tenemos que convivir con esto. La diferencia con los otros robos es que al ladrón lo detuvieron en el interior del local porque comió y aparentemente se quedó dormido un rato”, dijo a El Tribuno el propietario del comercio, Alejandro Caliva.

“Quiero agradecerle a mi primo que vive al fondo y que ya parece policía porque él escuchó ruidos a la madrugada y utilizó una estrategia buena para que el delincuente pudiera ser detenido por los efectivos policiales”, destacó.

El ladrón ingresó tras romper un vidrio y forzar una puerta del fondo. Luego se tomó el tiempo necesario para revisar todo. “Por lo que viene pasando, porque nos roban a cada rato, no dejamos dinero. Pero esta persona comió varias cosas y manoseó todo por lo que tuvimos que tirar toda esa comida que habíamos dejado lista”, indicó Caliva.

Desde el Distrito de Prevención 3 de Metán confirmaron que el llamado al 911 alertó sobre lo que estaba ocurriendo en el comercio céntrico, que el ladrón fue detenido en el interior del local y que quedó a disposición de la Fiscalía Penal 2.

Al parecer el malviviente se puso a escuchar música con su teléfono celular, degustó las cosas dulces y saladas que preparan en el comercio y se quedó dormido durante un tiempo. Sobre una de las mesas de trabajo se observó un pan de carne con mordidas que dejó porque ya estaba satisfecho.

Algunos de los robos

En junio pasado la tradicional pastelería de Metán sufrió el undécimo robo. Ni la ola polar detuvo a los delincuentes que rompieron un vidrio y forzaron un hierro de la puerta trasera para ingresar al local. Los ladrones se llevaron dulces, latas de durazno, fiambres, cerezas y gaseosas.

En mayo del año pasado, el comercio fue víctima de uno de los peores ilícitos y destrozos cuando un ladrón rompió una puerta y se llevó cámaras, piezas enteras de jamón y queso y una pava, entre otros elementos. En esa oportunidad un delincuente también rompió la puerta trasera, desconectó y luego sacó las cámaras de seguridad y rompió el monitor.

En otro de los robos entraron y comieron sándwiches en el local que es de una familia tradicional metanense que lleva 50 años en el rubro.