Descuento del 50% para mayores al renovar la licencia de conducir en Salta

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, anunció que los adultos mayores de 70 años tendrán un 50% de descuento al renovar su Licencia de Conducir. Esta medida también implica una simplificación del proceso, que ahora podrá iniciarse en línea a través de la página web oficial (https://municipalidadsalta.gob.ar/) o directamente con el DNI y la última licencia en el Centro de Emisión de Licencias (CEL), ubicado en calle Santa Fe 545.

El secretario de Tránsito, Matías Assennato, destacó que esta reforma busca agilizar el trámite y hacerlo menos burocrático. Los adultos mayores ahora solo deben presentar el estudio psicofísico que acredite que están en condiciones de conducir. Ya no será necesario rendir exámenes teóricos ni prácticos ni hacer el curso teórico de manejo de dos horas que anteriormente era obligatorio.

El nuevo proceso incluye una charla de 10 minutos sobre normativa vigente, Scoring y cambios en el Código de Tránsito, seguida de una breve prueba de conducción (una vuelta a la manzana con un instructor) para verificar reflejos y motricidad. La atención personalizada y el enfoque amable hacia los adultos mayores permiten que el trámite se realice en tan solo 20 minutos.

Susana, una vecina que renovaba su licencia, expresó su satisfacción: "Antes el trámite me llevaba horas, pero ahora en 20 minutos estoy lista", destacó.