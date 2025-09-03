Vehículo desaparecido en Rosario de Lerma apareció en Río Negro con una patente falsa

La Fiscalía Penal de Rosario de Lerma logró recuperar en Río Negro un Renault Logan que había sido denunciado como retenido de manera indebida en febrero de este año. El rodado fue localizado en Cipolletti durante un control de rutina del Cuerpo de Seguridad Vial, donde se constató que circulaba con una matrícula falsa y papeles irregulares.

El fiscal Daniel Alejandro Escalante explicó que la investigación se inició luego de que la propietaria denunciara que su vehículo no fue devuelto tras haberlo alquilado por dos días a un conocido mediante contrato. El hombre alegó luego haberlo prestado a un tercero, quien tampoco lo restituyó. La mujer intentó ubicarlo en distintos domicilios, pero varios resultaron inexistentes, lo que encendió las alarmas de una maniobra fraudulenta.

Durante el proceso, la Fiscalía dispuso entrevistas, seguimientos y allanamientos, además de la consulta a cámaras lectoras de dominio. Las diligencias permitieron confirmar que se trataba de un caso de estafa con retención indebida y robo, lo que motivó el pedido de secuestro judicial.

El operativo en Cipolletti corroboró que el auto tenía una cédula apócrifa y que los números de motor y chasis no coincidían con el dominio exhibido. A partir de estas pruebas, se estableció que el vehículo estaba vinculado a una causa por robo en Salta.

Actualmente, el Renault Logan permanece retenido en Río Negro. El fiscal solicitó la autorización del Juzgado de Garantías Nº 8 para que sea entregado formalmente a su dueña, quien deberá viajar hasta la provincia patagónica para recuperarlo.