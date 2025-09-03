Salta Basket en la Liga Argentina: lanzan los abonos para acompañar a los infernales en la temporada 2025/26

Una nueva temporada La Liga Argentina se acerca y Los Infernales vienen trabajando para afrontar la competencia de la mejor manera. Además de la conformación del plantel que luchará en la segunda división, la dirigencia ya anunció el abono para poder acompañar y apoyar al representante provincial a nivel nacional. Desde la organización del certamen dieron a conocer el formato del mismo con 34 equipos.

Durante la temporada regular el equipo de los salteños disputará 16 partidos en casa, noches que los dirigidos por Ricardo De Cecco necesitarán el acompañamiento de su gente para volver a ser protagonistas en un certamen de ascenso tan exigente como La Liga Argentina.

En ese sentido quienes deseen obtener el abono para la temporada 2025/26 pueden comunicarse al siguiente número 3874836262 o también contactarse a través de las redes sociales de la de la institución: SaltaBasket (IG), @losinfernalessb (TikTok), Salta Basket en X y Facebook.

El valor del mismo es de 100 mil pesos con un bonus donde con el abono más 32 mil pesos también se llevarán la camiseta oficial de Salta Basket temporada 2025/26. Para más información acerca de las formas de pago pueden llamar al mismo número 3874836262.

Recuerden también que Los Infernales cuentan con su tienda oficial online: saltabasket.store el sitio donde los seguidores del equipo y el deporte de la naranja podrán encontrar productos relacionados a Salta Basket como camisetas, jarros térmicos, bolsos, termos listos y todo lo que necesitas de tu equipo.

Nueva temporada de la Liga Argentina

La Asociación de Clubes de Básquetbol de la Argentina (AdC), ente organizador de la Liga Nacional (LN) y La Liga Argentina (LA), informó que la temporada de LA 2025/26 se disputará con un total de 34 equipos, distribuidos 17 en cada Conferencias, Norte y Sur.

La próxima temporada comenzará los primeros días de noviembre. Se disputará un torneo único, dividido en las dos Conferencias, con formato todos contra todos.

Para el ordenamiento de las Conferencias, el Departamento de Competencias tomó el menor recorrido posible de las mismas y de cada uno de los clubes en busca de la optimización logística.

La fase regular culminará a finales de marzo 2026 para dar paso a los playoffs. En esa instancia, los equipos ubicados de 1º al 4º puesto esperarán la Reclasificación del 5º al 12º lugar.

La serie de 8vos de final se disputará dentro de cada conferencia y en 4tos de final los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las Finales definirán el ascendido a La Liga Nacional 2026/27.

Aquí está la lista que pediste, dividida por conferencias.

Conferencia Norte

Amancay de La Rioja

Barrio Parque de Córdoba

Bochas de Colonia Caroya

Colón de Santa Fe

Comunicaciones de Mercedes

Estudiantes de Tucumán

Fusión Riojana

Hindú de Córdoba

Huracán de Las Heras

Independiente de Santiago del Estero

Jujuy Básquet

Rivadavia de Mendoza

Salta Basket

San Isidro de San Francisco

Santa Paula de Gálvez

Sportivo Suardi

Villa San Martín de Resistencia

Conferencia Sur