Impactante accidente en el macrocentro: una moto terminó abajo de un colectivo y su conductor internado

Un siniestro vial se registró este miércoles, alrededor de las 15, en el macrocentro de la ciudad de Salta, cuando un colectivo y una motocicleta protagonizaron un choque en la intersección de las calles Pueyrredón y Ameghino. El motociclista sufrió lesiones de gravedad.

El damnificado, un joven de 22 años que conducía una moto 110, circulaba por Pueyrredón en sentido sur-norte. Por su parte, el colectivo se desplazaba por Ameghino de este a oeste, cuando se produjo el impacto.

Al momento de la llegada del personal policial, el motociclista ya estaba siendo asistido por profesionales de la salud. Posteriormente fue derivado al hospital San Bernardo, donde se le diagnosticó un traumatismo grave en el miembro inferior derecho.

En el lugar trabajó personal de Criminalística y de la Dirección de Seguridad Vial para realizar las pericias correspondientes y ordenar el tránsito en la zona.



