Proponen construir sociedades más amables a través del arte

La ciudad de Salta se convertirá en el epicentro de un movimiento por la inclusión y la empatía con la realización del “I Encuentro de Concientización: Comunidades Amables e Inclusivas. Cambiá la Mirada”. Este evento pionero, que tendrá lugar el sábado 6 de septiembre, en el Teatro Provincial, busca generar un espacio de reflexión y acción a través de una poderosa combinación de arte, cultura y educación.

La jornada, que se desarrollará desde las 15:30 hasta las 20:30, está diseñada para inspirar un cambio de perspectiva en la comunidad, promoviendo la creación de entornos más amables y respetuosos para todos. La iniciativa parte de la premisa de que el arte es un vehículo excepcional para despertar la empatía, fomentar aprendizajes y celebrar la diversidad cognitiva.

El programa del encuentro ofrecerá una experiencia rica y variada, con tres actividades principales:

Concierto en vivo : Dos momentos musicales conmovedores, por un lado el concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta y luego, el concierto en comUNIDAD que contará con la participación especial de niños y jóvenes de las comunidades de Catua, Olacapato y Salar de Pocitos. Este proyecto, basado en la innovadora Metodología Orquesta-Escuela, demuestra el poder de la música como herramienta de inclusión y desarrollo comunitario, lo que será expuesto por Viviana Valenzuela, coordinadora General de la Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina (SOIJar).

“Estamos convencidos de que a través del arte y la educación podemos construir puentes, derribar barreras y crear una sociedad donde cada individuo se sienta valorado y respetado por quien es”, comentaron desde Ola - Espacio Multicultural.

El encuentro cuenta con el apoyo de DISFAM Argentina, Universidad Católica de Salta y Gobierno de Salta. Los interesados pueden adquirir sus entradas en vamos.gob.ar

Educación y concienciación sobre la dislexia

La dislexia es una dificultad específica de aprendizaje que afecta la lectura y tiene origen neurobiológico y genético. Contrariamente a los mitos populares, no está relacionada con la inteligencia, ya que una persona con dislexia puede tener un nivel intelectual normal o incluso alto. La diferencia radica en la manera en que el cerebro procesa el lenguaje escrito.

Por ello, aprovechando la llegada a Salta de todo el elenco de la obra "Lexi" que se presenta como una herramienta educativa invaluable para familias, educadores y la comunidad en general, se propone una serie de funciones que se desarrollaran para colegios y público en general la semana que viene.

La obra invita a toda la familia a vivir una experiencia que va más allá del entretenimiento, promoviendo valores de inclusión, comprensión y celebración de la diversidad.

Las funciones se realizarán en el Teatro del Huerto durante el 8, 9 y 10 de septiembre, con funciones por la mañana y por la tarde.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma NorteTicket en el enlace https://norteticket.com/LEXI---OBRA-DE-TEATRO/.

Para instituciones educativas interesadas en coordinar compras grupales, se ha habilitado un canal de comunicación especial a través del teléfono 1155235144 (contacto: Belén) o mediante correo electrónico a: [email protected].

Sobre Ola Espacio Multicultural

Es una consultora interdisciplinaria especializada en orientación y acompañamiento integral de la persona en sus dimensiones física, emocional, afectiva, social y espiritual.

Ola trabaja desde múltiples enfoques profesionales, incluyendo psicopedagogía, orientación familiar, psicodrama, coaching ontológico y experiencia docente, con el objetivo de que cada persona descubra y desarrolle plenamente su potencial para ponerlo al servicio de su entorno.

La organización se dedica a crear encuentros donde la presencia, el respeto por la singularidad del otro y el compromiso colectivo sean disparadores para fortalecer comunidades inclusivas, donde cada individuo encuentre un lugar para brillar y donde enseñar y aprender sea una experiencia significativa y profunda.