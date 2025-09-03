Ganó en San Juan y tiene como objetivo correr el Rally Dakar

San Juan fue sede del Campeonato Argentino de rally raid el pasado fin de semana, donde Salta tuvo un gran protagonismo con la presencia de los hermanos Kevin y Luciano Benavides, pero también por el excelente resultado que logró Baltazar Frezze, otro piloto de nuestra provincia que busca escribir páginas de gloria en la exigente categoría de motos.

Frezze tiene 20 años y desde los 16 está arriba de una moto, primero compitiendo en enduro y desde hace un año en rally raid, siguiendo la estela que dejan los hermanos Benavides, a quienes Baltazar considera sus mentores. El domingo pasado ganó la categoría M2 del Argentino y es el actual puntero.

"La verdad es que estoy súper contento. Fue una carrera muy dura de rally, de cuatro etapas y en la última, en la definición, tuvimos nieve, algo insólito para la disciplina. Pudimos poner todo sobre la mesa y quedarnos con el resultado", señaló el salteño que es piloto oficial del equipo RVM Racing Team. "Largamos con menos cuatro grados de temperatura. Todo mojado, empezó a nevar y se complicó la visión porque se congelaban las antiparras. Entonces, fue todo un desafío sortear la nieve y poder mentalizarnos, aguantar el frío para concluir la etapa", agregó el metanense.

Frezze ganó la división M2 con un tiempo de 5h59m44s, por detrás se posicionó Nicolás Vaschetto (La Plata) a 47m48s y tercero fue Sebastián Elices (Carcarañá) a 2h23m58s. Cabe destacar que la competencia de motos se divide en dos categorías, la M1 y la M2; ambas tienen la misma cilindrada y límite de velocidad, pero la diferencia radica en la experiencia de los pilotos. En el caso de la carrera de San Juan, Luciano Benavides ganó la M1 y Freezze la M2 logrando un pleno de salteños.

Sobre la influencia de los hermanos Benavides dijo: "Me abrieron todas las puertas a esta disciplina que no es nada fácil, es muy complicada por el tema de las velocidades y la navegación, me marcaron el camino y me enseñan día a día cómo sortear las cosas. Tenemos una muy linda relación, están siendo mis mentores en este camino para llegar al Dakar, que es mi principal objetivo".

El gran objetivo que persigue el piloto salteño es correr el Rally Dakar de 2027 y para ello debe ganar experiencia en el campo internacional. En octubre próximo competirá en el Rally de Marruecos, la última fecha del Mundial FIM y donde Luciano Benavides se consagró campeón mundial en 2023. Este año la competencia se desarrollará del 10 al 17 del mencionado mes.

Su amor por el Dakar comenzó en 2016 cuando fue a ver el paso de la motos junto a su papá. "Ahí me enamoré de la moto por verlo correr a Kevin y le dije a mi papá que quería llegar ahí. Gracias a ese encuentro de poder ver el Dakar y disfrutarlo se convirtió en mi objetivo de vida", contó el piloto. Como si su vida estuviese dibujada en un hoja de ruta, Baltazar tiene objetivos muy claros y va hacia ellos con mucho valor, siempre apoyado por su familia, amigos, el equipo RVM Racing Team y Pepe Monjes, su entrenador.