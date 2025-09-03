Ruta 26: la Vial detectó a un conductor con carnet “trucho” y a una moto con patente irregular

La Dirección General de Seguridad Vial realizó este martes dos procedimientos en distintos puntos de la provincia. El primero ocurrió en la Circunvalación Sureste, a la altura del loteo Terranova. Durante un control rutinario, efectivos solicitaron la documentación a un motociclista que circulaba en una Yamaha YBR 125. El conductor presentó una licencia de conducir apócrifa, plastificada y sin registro en la base del Centro de Alerta Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Tras la verificación de antecedentes, se confirmó que tenía un código azul activo en el sistema, por lo que se procedió al secuestro de la documentación falsa y al inicio de las actuaciones correspondientes.

En Las Tunas

El segundo hecho se registró minutos antes en la ruta provincial 26, ingreso a barrio Las Tunas. En este caso, un hombre que conducía una motocicleta Gilera Smash no poseía documentación y, al consultar el dominio colocado, se constató que el número de motor no coincidía con el registrado oficialmente. La verificación determinó que el motor correspondía a otro vehículo con distinta patente, lo que configuró un caso de adulteración de bienes registrables. La moto fue secuestrada y el procedimiento trasladado a la Subcomisaría de Pinares.

En ambos operativos se labraron las actas correspondientes, se aseguró la cadena de custodia y se dio intervención a las dependencias judiciales correspondientes.