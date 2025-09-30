¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
30 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Belgrano cargas
diabetes e hipertensión
Agencia Provincial Salta Deportes
MiPyME
Selección Argentina de voley
Crimen de la turistas francesas
La Libertad Avanza (LLA)
Belgrano cargas
diabetes e hipertensión
Agencia Provincial Salta Deportes
MiPyME
Selección Argentina de voley
Crimen de la turistas francesas
La Libertad Avanza (LLA)

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Detienen a un ladrón que era investigado

Robó dinero de un auto en el barrio Solís Pizarro.
Martes, 30 de septiembre de 2025 02:01
El detenido en Villa Floresta, de la capital salteña.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un joven fue detenido en las últimas horas en barrio Floresta, al este de de la ciudad de Salta, luego de que una investigación policial lograra la identificación plena del sujeto, su domicilio y el auto utilizado para robar en Solís Pizarro una suma importante de dinero desde el interior de un vehículo. Hubo secuestro y detenido.

Con elementos firmes y orden judicial se allanó una vivienda en la zona este de capital, en los altos de Floresta. Efectivos del Grupo de Investigadores de los Sectores 1 y 4, en el marco de una causa por hurto calificado por la sustracción de dinero de un vehículo estacionado en barrio Solís Pizarro, detuvieron al investigado.

La investigación se inició en agosto tras la denuncia del damnificado. En ese contexto, tras las tareas de campo, lograron ubicar e identificar al sospechoso. Se allanó un inmueble en Villa Floresta, donde se secuestró un automóvil que habría sido utilizado para cometer el hecho.

Intervinieron la Fiscalía Penal de San Lorenzo y el Juzgado de Garantías 5.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD