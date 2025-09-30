Grabois denunció a Espert por vínculos con el narcotráfico

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria Juan Grabois presentó una demanda penal contra el legislador de La Libertad Avanza y presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, José Luis Espert (también cabeza de lista de candidatos a diputados por LLA), por haber recibido presuntamente en febrero del 2020 fondos por 200 mil dólares del empresario Federico "Fred" Machado, quien se encuentra detenido con prisión domiciliario en el país con pedido de extradición de Estados Unidos en una causa por narcotráfico y lavado de dinero.

El escrito presentado el viernes pasado -aunque se conoció ayer- por el líder de Patria Grande advierte que esos fondos son "provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, Estados Unidos, por el delito de trafico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del Código Penal".

Por la denuncia de Grabois se abrió una causa que por sorteo recayó en el juzgado de Lino Mirabelli.

La presentación se basa en la acusación del Fiscal Federal del Distrito Judicial Este de Texas, Ernest González, en una causa contra "Fred" Machado, y se nutre de los aportes de investigaciones periodísticas publicadas por los periodistas Sebastián Lacunza (El diarioAR) y Rodis Recalt (Perfil).

"Los vínculos entre Espert y esta organización criminal se gestaron con anterioridad a esta transferencia de dinero y fue en el marco de la campaña presidencial que afrontó el actual diputado nacional en el año 2019, para la cual también le facilitaron aviones y una camioneta blindada de alta gama", advierte la denuncia del referente peronista.

Según se detalla, el monto de los 200.000 dólares figura en un "libro contable secreto" de Machado y su principal socia en estas maniobras, Debra Mercer-Erwin (condenada en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos) en una nómina bajo el nombre de Espert y habría sido utilizado por la fiscal de Texas como prueba documental en la causa.

Según la investigación de Lacunza, la relación entre Espert y Machado comenzó en marzo de 2019 en una reunión en el aeropuerto de San Fernando, luego de que el economista anunciara que iba a ser candidato presidencial ese año por el frente Despertar.

El PJ pidió excluirlo

El peronismo de la Cámara de Diputados pidió ayer la remoción del libertario José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto, al sostener que no puede seguir en ese cargo por las noticias sobre un supuesto financiamiento para su campaña de parte del empresario "Fred" Machado, acusado por narcotráfico. El titular del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, afirmó que Espert "no puede seguir presidiendo la Comisión y nuestro bloque exigirá su remoción inmediata".