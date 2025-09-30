Kicillof exige un llamado de Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof se refirió al triple crimen de La Matanza, que tuvo como víctimas a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, y le pidió al presidente Javier Milei que "convoque a una mesa con todos los gobernadores" porque el narcotráfico "es un tema federal".

Además, pidió "no hacer campaña con este tema" y aseguró que, tomando las acciones con las que se calificó el crimen, desde su distrito se van a referir a este hecho como "un narco- femicidio".

"He escuchado algunos comentarios sobre las actividades (que ejercían las víctimas) y nada justifica este nivel de violencia y sadismo, en el crimen que se ha cometido. La Fiscalía caratuló que el hecho es un homicidio calificado por el concurso de dos, tres o más personas, por la alevosía, el ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género. Esta es la calificación judicial que tiene el hecho, así que nosotros vamos a hablar de un narco-femicidio", planteó.

Asimismo, destacó el trabajo de los equipos especializados, tanto del Ministerio de Seguridad como de Salud bonaerenses que acompañaron y acompañarán a las familias de las tres jóvenes asesinadas.