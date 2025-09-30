El kirchnerismo en Ushuaia logró bloquear una caminata de Milei con sus candidatos

Sube la temperatura en la campaña camino a las elecciones legislativa del 26 de octubre, y nadie queda exento. Ayer el presidente Javier Milei debió efectuar una breve caminata por Ushuaia con sus candidatos para Tierra del Fuego y militantes, en medio de un fuerte operativo de seguridad debido a la presencia de manifestantes movilizados por el kirchnerismo que repudiaron la presencia del mandatario y le bloquearon el paso por una de las calles donde caminaba el mandatario.

La actividad final de la visita de Milei a la provincia patagónica iba a ser más extensa, pero ante la tensión por la presencia de personas ligadas al gobierno local se decidió que diera unas breves palabras con un megáfono a la militancia.

Milei estuvo junto a Agustín Coto, primer candidato a senador de La Libertad Avanza (LLA) por esa provincia, y Miguel Rodríguez, presidente de LLA de Tierra del Fuego y postulante a diputado.

"¿Quieren volver atrás? No queremos la inseguridad, no queremos el 57% de pobres. Sabemos que todavía falta, bajó la inflación, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Les pido que no aflojen, esta vez el esfuerzo va a valer la pena. Queremos seguir el camino de la esperanza porque la Libertad Avanza o el país retrocede", sostuvo el mandatario ante los militantes libertarios.

Tras ese mensaje se produjeron algunos forcejeos entre militantes libertarios y peronistas que confluyeron en la zona céntrica de Ushuaia, sobre todo luego de que un militante del gobierno local le arrebatara un gorra violeta a un seguidor de Milei.

Tras esa intervención, finalizó la actividad proselitista de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, una instancia en la que Tierra del Fuego no sólo elegirá diputados nacionales sino que es una de las ocho provincias que votará también senadores.

Antes, el Presidente había dado una entrevista a una radio local en la que remarcó que técnicamente "no hay diferencia entre la micro y la macro", por lo que consideró que la discusión sobre si hay que privilegiar a una u otra "en economistas serios no existe".

Salió así al cruce de las críticas que suele recibir de parte de la oposición sobre la supuesta falta de atendimiento de su gobierno a las cuestiones de la microeconomía, es decir lo referido al día a día del bolsillo del ciudadano.

"No hay diferencia entre la micro y la macro. Eso es propio de economistas que se quedaron atascados en conocimientos viejos, previo a 1968. Esa discusión, en economistas serios, no existe. La macro es la suma de toda la micro. Por lo tanto, eso no existe", sostuvo Milei.

En Newsan y con Parques Nacionales

En su primera actividad en suelo fueguino, el presidente Javier Milei recorrió dos plantas industriales de la productora de electrodomésticos Newsan, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, los candidatos locales de LLA y representantes de la compañía.

Milei también se reunió con el presidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Álvarez, el intendente del Parque Nacional Tierra del Fuego, Marcelo Almirón, y otras autoridades del sector, según informó Presidencia.