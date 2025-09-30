¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
30 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Belgrano cargas
diabetes e hipertensión
Agencia Provincial Salta Deportes
MiPyME
Selección Argentina de voley
Crimen de la turistas francesas
La Libertad Avanza (LLA)
Belgrano cargas
diabetes e hipertensión
Agencia Provincial Salta Deportes
MiPyME
Selección Argentina de voley
Crimen de la turistas francesas
La Libertad Avanza (LLA)

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

La oposición busca dictaminar sobre los DNU

Diputados trataría el límite al uso de decretos el miércoles 8.
Martes, 30 de septiembre de 2025 02:01
El plenario de comisiones se reunirá hoy a las 14.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados buscarán hoy dictaminar el proyecto de ley que restringe la capacidad del Poder Ejecutivo de dictar medidas mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU), y que ya tiene media sanción del Senado.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento volverá a reunirse desde las 14 para pasar a la firma de los dictámenes, tal cual se fijó en el emplazamiento votado en la última sesión.

Así, el nuevo régimen de DNU, que ya tiene media sanción del Senado, estará listo para ser votado en el recinto en la próxima sesión, prevista para el miércoles 8 de octubre.

El instituto especial de DNU fue diseñado en la reforma constitucional de 1994 con la intención de que los gobiernos de turno pudieran dar respuestas a circunstancias extraordinarias que no pueden esperar los tiempos institucionales del Congreso.

En el 2006, a instancias de un proyecto de la entonces senadora Cristina Kirchner, se aprobó la ley 26.122 que blindó los DNU presidenciales y dejó a la oposición de turno prácticamente sin capacidad para derogar los decretos.

La ley vigente establece que con la aprobación de una sola cámara de Congreso el decreto queda vigente.

A la inversa, se necesita del rechazo de ambas cámaras para poder voltear decretos, algo que se logró en muy contadas ocasiones.

Con la ley propuesta bastaría con el rechazo de una sola cámara para anular el decreto.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD