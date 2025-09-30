Conflicto en Cofruthos generó tensión entre los asociados

El mercado Cofruthos vivió esta mañana una situación poco habitual. Un grupo de apenas asociados, acompañados por familiares, se presentó en la sede administrativa con bombos, trompetas y panfletos en mano para exigir una asamblea extraordinaria. La protesta sorprendió a los trabajadores y a los directivos de la cooperativa, poco acostumbrados a este tipo de manifestaciones.

El presidente del Consejo de Administración, Juan Russo, explicó que el pedido de asamblea fue rechazado por “falta de fundamentos y de los procesos requeridos”. Según dijo, el planteo no cumplió con las formas establecidas por los estatutos de la institución.

Antes de que la solicitud fuera formalmente tratada, los manifestantes difundieron un panfleto en el que cuestionaban duramente a las autoridades actuales. En ese material, denunciaron presuntas irregularidades y acusaron al Consejo de “inoperancia” y de avalar inspecciones de Rentas en el mercado.

Denuncia por uso indebido de la imagen institucional

Russo remarcó que el folleto incluso utilizó el logo de Cofruthos para darle legitimidad al reclamo, algo que el Consejo consideró un uso indebido de la identidad de la cooperativa.

“Se nos trató de inoperantes, se nos ninguneó y hasta se nos acusó de avalar inspecciones que son procedimientos normales en cualquier comercio”, señaló Russo.

Ante esta situación, el Consejo de Administración resolvió tomar cartas en el asunto y solicitar que se apliquen sanciones a los responsables de difundir esas acusaciones, a las que calificaron como “graves e infundadas”.

Una jornada atípica en el mercado

Mientras tanto, la actividad comercial continuó con normalidad en los puestos de venta. “Nosotros nos levantamos a las 5:30 de la mañana para vender frutas y no para este tipo de hechos. No estamos acostumbrados a estas manifestaciones”, resumió el titular del Consejo, dejando en claro que la prioridad sigue siendo la labor diaria del mercado.