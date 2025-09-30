Juicio por el crimen de Jimena Salas: declaró la vecina que la vio con vida por última vez

Durante la quinta jornada del juicio por el femicidio de Jimena Salas, los testimonios de los vecinos de barrio San Nicolás de Vaqueros aportaron nuevos detalles sobre las horas previas al crimen ocurrido el 27 de enero de 2017.

Una de las vecinas relató que, pasado el mediodía, Salas se presentó en su casa llevando en brazos un perro caniche gris con collar rojo y correa, acompañada de una de sus hijas. La víctima le preguntó si el animal era suyo, además comentó que un chico lo había encontrado y que la estaba esperando por su respuesta. La testigo aseguró que, tras decirle que no era de su propiedad, Salas le pidió que lo compartiera en grupos de vecinos antes de retirarse.

La mujer señaló que poco después escuchó gritos y vio a Federico Cajal Gauffin, esposo de Jimena, en estado de desesperación. Al mostrarle en el debate fotografías del perro extraídas del celular de la víctima y de la cuenta de Google de uno de los acusados, confirmó que era el mismo animal que había visto ese día.

El caniche gris que los testigos afirman haber visto.

Movimientos de vehículos sospechosos

Una vecina que vive en el mismo pasaje donde está la entrada principal de la casa de Jimena Salas declaró que, mientras esperaba a su esposo para almorzar, vio un auto color champán -similar por tamaño y forma al que manejaba el marido de la víctima- que ingresó de frente a su propiedad y luego salió en reversa hacia calle Las Virginias. Señaló que, como tenía los vidrios polarizados, no pudo ver con precisión al conductor, aunque alcanzó a notar que era un hombre de tez blanca, con camisa arremangada y un reloj dorado, sin poder distinguirle el rostro.

La testigo explicó que, como el pasaje no tenía salida, los autos que solían hacer una maniobra para dar la vuelta y acercaban la trompa a su portón. En este caso, el conductor ingresó un poco dentro de su propiedad, retrocedió y se fue.

En la misma línea, el esposo de esta testigo relató que al salir a trabajar vio a Salas en la vereda junto a otra mujer que realizaba tareas en la casa. Más tarde, al regresar, escuchó gritos y luego supo que pertenecían al esposo de la víctima.

La vivienda de Salas en el barrio San Nicolás de Vaqueros.

La madre del testigo, que no pudo asistir por razones de salud, dejó su testimonio incorporado por lectura: aseguró que pasado el mediodía vio un automóvil negro estacionado frente a la casa de Salas, un vehículo que no le resultaba conocido en el barrio.

La continuidad del juicio

Con estos testimonios, el Tribunal integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano dispuso un cuarto intermedio hasta este martes 30 a las 8.30, cuando continuará la ronda de declaraciones.

La Unidad Fiscal, compuesta por los fiscales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, sostiene la acusación contra Adrián Guillermo Saavedra (38) y Carlos Damián Saavedra (40) como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por concurso premeditado de dos o más personas y femicidio en perjuicio de Jimena Salas.