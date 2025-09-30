Triangulo amoroso en Orán: imputaron a los sospechosos del violento ataque en un hotel alojamiento

El violento episodio ocurrido el pasado jueves 25 de septiembre en un hotel alojamiento de San Ramón de la Nueva Orán ya tiene a dos sospechosos formalmente imputados. Se trata de una mujer de 22 años y un hombre de 33, quienes fueron acusados por la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, como coautores del delito de tentativa de homicidio.

Tras la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías que ambos continúen detenidos mientras avanzan las medidas investigativas.

El ataque en la Ruta 50

El hecho ocurrió en un alojamiento transitorio ubicado sobre la Ruta Nacional 50. Según la investigación de la Unidad de Investigación UGAP Orán, la mujer ingresó primero al lugar junto al ahora coimputado. Minutos después, llegó el joven de 21 años, con quien se habría iniciado una fuerte discusión.

En esas circunstancias, el joven terminó con una herida de arma blanca en el rostro, a la altura del ojo y debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Vicente de Paul. Por la gravedad de la lesión, fue derivado luego al Hospital San Bernardo, donde permanece internado.

Investigación y contexto

De acuerdo a los primeros testimonios, el hecho estaría vinculado a un confuso episodio de índole personal que derivó en violencia. Tras el ataque, los dos sospechosos huyeron del lugar, pero fueron identificados y detenidos poco después.