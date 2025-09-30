¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

30 de Septiembre, Salta, Centro, Argentina
Policía de Tránsito trucho
limpieza del cabra corral
desaparecidos en vaqueros
El gobierno de Javier Milei
crisis en cofruthos
Crimen de Jimena Salas
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
Hotel alojamiento
Gustavo Sáenz
Es Complicado 2x1 con Club

Martes, 30 de septiembre de 2025 16:21
A pedido del público nuevamente en Salta!

Un matrimonio, un divorcio, una casa de fin de semana, un día, una noche, un final, un comienzo, el amor y el desamor, los celos, lo que no fue, lo que es, lo que puede ser. La querida dupla actoral, Pablo Alarcón y Claribel Medina, vuelve a reunirse en escena, luego de una gran cantidad de años, con “Es Complicado”, un texto que también le dejarà su lugar al humor y a la emoción.

Bajo la producción de Damiàn Sequeira, la obra cuenta con libro y dirección de Ernesto Medela. 

Obtené tu beneficio en boleterías de Alvarado 777

