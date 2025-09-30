Cuándo es el próximo feriado: octubre tendrá un fin de semana largo

El próximo fin de semana largo en octubre 2025 será del viernes 10 al domingo 12 de octubre. Este cambio es fruto de la Resolución 139/2025, que trasladó el tradicional Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que originalmente caía el domingo 12 de octubre, al viernes 10 de octubre.

Qué otros feriados traerá octubre y el resto del año

El fin de semana largo de octubre se extiende con la celebración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Sin embargo, en noviembre 2025, los argentinos podrán disfrutar de un fin de semana XXL. Desde el viernes 21 de noviembre hasta el lunes 24 de noviembre debido al Día de la Soberanía Nacional, que será reubicado al lunes 24.

Diciembre 2025 también traerá otro fin de semana largo debido al Día de la Inmaculada Concepción de María, que caerá el lunes 8 de diciembre. Este feriado representa una excelente oportunidad para quienes busquen un descanso antes de las fiestas de fin de año.