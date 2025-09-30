Nueva Zelanda venció 2-1 a Egipto y logró su primera victoria en el Mundial Sub-20

Nueva Zelanda superó 2-1 a Egipto en la segunda fecha del Grupo A de la Copa del Mundo Sub-20. Tras este triunfo, los “All Whites” se quedaron con el tercer lugar de su zona, con 3 unidades. Mientras que "Los Faraones" cayeron por segunda vez en el Mundial Juvenil y se quedaron en el último puesto del Grupo A, sin sumar ningún punto.

Los dos goles del elenco liderado por el director técnico Chris Greenacre fueron realizados por Luke Brooke-Smith y Xuan Loke. El único tanto del conjunto comandado por el entrenador Osama Nabih llegó de la mano de Ahmed Khaled.

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, Egipto desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de su contrincante.

A los 5 minutos, el combinado africano abrió el marcador del estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Ahmed Khaled terminó un contragolpe con un disparo preciso que descolocó al arquero Henry Gray.

Sin embargo, en el minuto 13, los neozelandeses igualaron el duelo. Stipe Josip Ukich realizó un pase preciso que terminó en los pies de Luke Brooke-Smith, el extremo izquierdo empujó la pelota sutilmente al fondo del arco y concretó el 1-1.

Tres minutos después, Los los “All Whites” se adelantaron en el tanteador. Codey John Kevin Phoenix realizó el buscapié que terminó en la definición precisa de Xuan Loke. De esta forma, los oceánicos concretaron el 2-1 en el marcador.

En el complemento del partido, Nueva Zelanda regresó al terreno de juego con una actitud diferente que se observó reflejada en el rendimiento ofensivo. Pero, las imprecisiones en las definiciones sellaron un simple 2-1 en el resultado final.