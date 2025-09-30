¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
30 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

oriana sabatini y paulo dybala
Casinos en Salta
Feriados 2025
Triple crímen de Florencio Varela
Triple crímen de Florencio Varela
Billeteras virtuales
Mundial Sub 20
Mundial Sub 20
Champions League
oriana sabatini y paulo dybala
Casinos en Salta
Feriados 2025
Triple crímen de Florencio Varela
Triple crímen de Florencio Varela
Billeteras virtuales
Mundial Sub 20
Mundial Sub 20
Champions League

DÓLAR OFICIAL

$1400.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Nueva Zelanda venció 2-1 a Egipto y logró su primera victoria en el Mundial Sub-20

Con goles de Brooke-Smith y Loke, los “All Whites” escalaron al tercer lugar del Grupo A.
Martes, 30 de septiembre de 2025 21:25
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Nueva Zelanda superó 2-1 a Egipto en la segunda fecha del Grupo A de la Copa del Mundo Sub-20. Tras este triunfo, los “All Whites” se quedaron con el tercer lugar de su zona, con 3 unidades. Mientras que "Los Faraones" cayeron por segunda vez en el Mundial Juvenil y se quedaron en el último puesto del Grupo A, sin sumar ningún punto.

Los dos goles del elenco liderado por el director técnico Chris Greenacre fueron realizados por Luke Brooke-Smith y Xuan Loke. El único tanto del conjunto comandado por el entrenador Osama Nabih llegó de la mano de Ahmed Khaled.

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, Egipto desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de su contrincante.

A los 5 minutos, el combinado africano abrió el marcador del estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Ahmed Khaled terminó un contragolpe con un disparo preciso que descolocó al arquero Henry Gray.

Sin embargo, en el minuto 13, los neozelandeses igualaron el duelo. Stipe Josip Ukich realizó un pase preciso que terminó en los pies de Luke Brooke-Smith, el extremo izquierdo empujó la pelota sutilmente al fondo del arco y concretó el 1-1.

Tres minutos después, Los los “All Whites” se adelantaron en el tanteador. Codey John Kevin Phoenix realizó el buscapié que terminó en la definición precisa de Xuan Loke. De esta forma, los oceánicos concretaron el 2-1 en el marcador.

En el complemento del partido, Nueva Zelanda regresó al terreno de juego con una actitud diferente que se observó reflejada en el rendimiento ofensivo. Pero, las imprecisiones en las definiciones sellaron un simple 2-1 en el resultado final.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD