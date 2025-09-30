La esencia del periodismo

Tuve el privilegio de presentar esta semana Robots con Alma en el Colegio Universitario Politécnico (CUP) de Córdoba, donde estudié Periodismo en mi juventud. Cómo la inteligencia artificial afectará al Periodismo en el futuro fue el tema principal de la charla con los alumnos y un grupo de profesores liderados por Florencia y José Pérez Gaudio.

Hace más de 40 años tenía más dudas que certezas sobre la profesión que abrazaba. Escribíamos con máquinas de escribir y copiábamos con papel carbónico. Hoy contamos con herramientas avanzadas, internet, redes sociales, IA generativa, pero los dilemas son los mismos. ¿Para qué servimos? ¿Cómo educamos, orientamos y provocamos reflexión? ¿Sobrevivirá nuestro trabajo en el futuro de la superinteligencia?

La respuesta está en lo esencial. Las herramientas cambian, los principios permanecen. Así fue con la imprenta, la radio o internet, y así será ahora. Lo importante no son las tecnologías que usamos, sino los principios que nos guían. Buscar la verdad, defender la libertad, practicar la bondad y desplegar la creatividad.

Las tecnologías son pasajeras; los principios, atemporales. Y en tiempos de algoritmos que nos vigilan, de burbujas que refuerzan prejuicios y de máquinas que hasta ponen a prueba nuestra creatividad, necesitamos reforzar nuestros valores. En mi propio recorrido he encontrado tres verbos que sintetizan un periodismo con alma, que se alinean a los principios del Periodismo Idea, filosofía de Miguel Pérez Gaudio, fundador del CUP, basados en educar, orientar y hacer pensar, entre otros.

* Defender la libertad como garante de la democracia y el bien común.

* Descubrir la verdad para iluminar los que se quiere mantener oculto.

* Inspirar con creatividad y bondad para fortalecer la conciencia ciudadana.

Los principios, y no las herramientas, son los que hacen que el periodismo prevalezca en el tiempo. Son la brújula frente a cada revolución tecnológica y el alma de la profesión. Y no deben ser sólo declarativos. Aristóteles nos recuerda que los principios se practican hasta convertirlos en hábito.