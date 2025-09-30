Persecución en Cerrillos: conductor borracho quiso fugarse de un control en plena avenida principal

Un violento episodio alteró la calma de Cerrillos durante el fin de semana. Un conductor que manejaba un Ford Fiesta color blanco iba zigzagueando por la avenida principal mientras ingería bebidas alcohólicas -según relataron medios locales- fue señalado por un motociclista que alertó a las autoridades.

Las agentes Georgina y Elena, de la Dirección de Tránsito Municipal, intentaron detenerlo en un control, pero el sujeto ignoró la orden y aceleró. Acto seguido, las trabajadoras abordaron un móvil oficial y lo persiguieron hasta una estación de servicio. Allí, pidieron apoyo policial. El hombre intentó escapar por la playa de estacionamiento, pero terminó acorralado sin salida.

Fuera de sí, comenzó a insultar a todos hasta que llegaron los efectivos de seguridad y lograron reducirlo. El test de alcoholemia dio positivo, confirmando que conducía en estado de ebriedad.

El hecho generó gran repercusión por el riesgo al que expuso a los vecinos y por la rápida reacción de las agentes que lograron neutralizar la situación antes de que se transformara en una tragedia.