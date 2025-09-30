Fin de semana de la moda en Cerrillos: creatividad, juegos y un desfile que promete

Cerrillos se prepara para vivir un fin de semana distinto, donde la moda, la innovación y el entretenimiento se combinarán en una propuesta inédita para la localidad. El evento reunirá a diseñadores, emprendedores y público en general con actividades pensadas para toda la familia, y culminará con un gran desfile de modas.

La iniciativa surgió de la idea de Mario Díaz y Caro Viltes, quienes junto a sus familias impulsan un espacio destinado a visibilizar a quienes diseñan y producen en Cerrillos y alrededores. En un principio la consigna era convocar solo a diseñadores, pero luego se abrió la participación para incluir otros rubros vinculados al universo de la moda: marroquinería, indumentaria personalizada, ropa deportiva, prendas de campo y accesorios innovadores.

“Queremos que no se repitan mucho los rubros, así todos puedan vender y ganar visibilidad. La idea es no hacer una feria más, sino algo distinto, pensado desde la moda”, explicaron los organizadores.

Actividades para todos los gustos

El sábado 11 será una jornada con juegos y actividades lúdicas para que los visitantes participen en familia. El domingo 12 llegará el momento más esperado: un desfile de modas en el que cada stand podrá mostrar sus creaciones sobre la pasarela. Emprendedores de calzado, indumentaria y accesorios tendrán la posibilidad de lucir sus productos en modelos aportados por una productora local. Además, habrá un equipo de maquilladores para acompañar la presentación de cada propuesta.

Organización y detalles

Como requisito, los organizadores pidieron que todos los gazebos sean blancos y de 3x2 metros, con el objetivo de unificar la estética del evento. Los interesados en sumarse con sus productos y propuestas de esta nueva temporada pueden comunicarse con los organizadores.

Moda, comunidad e identidad

El Fin de Semana de la Moda busca consolidarse como un espacio diferente, que combine emprendimiento, creatividad y entretenimiento. “Nuestra meta es que Cerrillos se convierta en un lugar de referencia, que la gente venga, nos conozca y se sorprenda con lo que tenemos para ofrecer”, señalaron.