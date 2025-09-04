Causa Andis: prorrogaron el secreto de sumario

El juez federal Sebastián Casanello prorrogó por diez días más el secreto de sumario en la causa que investiga supuesto pago de sobornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), a pedido del fiscal Franco Picardi.

La decisión se tomó en la investigación abierta a raíz de la difusión de audios atribuidos al extitular de Andis, Diego Spagnuolo, donde hace referencia a presuntos pedidos de "retornos" a laboratorios proveedores de la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker.

Apenas se abrió la causa y se ordenaron procedimientos se impuso secreto de sumario que acaba de prórrogarse. Esto implica que los imputados seguirán sin tener acceso al expediente.

Casanello tiene pendiente de resolución de dos planteos presentados por los accionistas de la droguería Suizo Argentina vinculados a la eventual nulidad de la causa y a cosa juzgada.

Todavía sin imputaciones formales, los dueños de la droguería Suizo Argentina presentaron este lunes un nuevo escrito en el que buscan frenar la investigación por presuntos hechos de corrupción. De momento, la investigación del fiscal Picardi se centra en el análisis de los teléfonos secuestrados, la documentación incautada en Nordelta y la verificación de las compras que hizo el Estado a la droguería.

Además, esta semana fue procesado Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta, quien habría demorado deliberadamente el ingreso de la Policía de la Ciudad al complejo de barrios privados, supuestamente para darle tiempo a los dueños de la droguería Suizo Argentina, previo al allanamiento.

Pericias

La Justicia procederá a abrir el teléfono del exfuncionario de Andis Daniel Garbellini, quien fue echado cuando estalló el caso. En los audios, Spagnuolo lo apunta cuando dice "me pusieron a un tipo que maneja toda la caja".

Poder Ciudadano

El juez Federal Sebastián Casanello aceptó ayer a la Fundación Poder Ciudadano como parte querellante en la investigación que encabeza por supuestos pagos de sobornos para la compra de medicamentos en Andis, abierta a raíz de la difusión de audios atribuidos a su extitular Diego Spagnuolo.

En un escrito presentado este lunes, la entidad había señalado que "la corrupción no tiene por principio una víctima individualizable sino que el interés que afecta es el normal funcionamiento de los servicios del Estado y las arcas públicas".

Al quedar aceptada la petición, la ONG tendrá acceso al expediente y podrá impulsar su propia acusación a la par de la del fiscal Franco Picardi.