14°
4 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Municipios

Coronel Moldes: Se reactiva una obra para la niñez

Se trata del Centro de Primera Infancia que se había paralizado.
Jueves, 04 de septiembre de 2025 01:33
Las obras habían quedado paralizadas.
El Centro de Primera Infancia en la localidad de Coronel Moldes será reactivado a partir de las gestiones que lleva adelante el intendente Omar Cesar Carrasco.

Este proyecto, presentado por el municipio habia sido aprobado y luego rechaza por el Gobierno nacional y hace un largo tiempo que el intendente Carrasco venía gestionando la continuidad de la obra.

"Hoy podemos informar la grata noticia que las gestiones llevadas a cabo por el intendente dieron su fruto: el Gobierno provincial asumirá la culminación de las obras, garantizando así que este espacio pensado para nuestros niños y sus familias se haga realidad" indicaron en un comunicado desde la comuna moldeña.

En este marco, el jefe comunal ya mantuvo una reunión con la empresa a cargo, dando inicio a los primeros movimientos para reactivar los trabajos.

"Este avance significa recuperar un espacio pensado para la igualdad de oportunidades y el acompañamiento a las familias desde los primeros años de vida de nuestros niños" afirmaron desde la comuna.

 

