Dos detenidos acusados de robar en una escuela

La inseguridad en establecimientos sigue propagándose a lo largo y ancho de la provincia, en esta oportunidad una escuela de Embarcación fue blanco de los inescrupulosos delincuentes. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.

Durante la madrugada de ayer, efectivos del Grupo de Intervención Conjunta de Embarcación demoraron a dos individuos por el robo de elementos en una escuela del barrio Matadero, en la mencionada localidad.

El procedimiento se registró durante la madrugada, tras una alerta al Sistema de Emergencias 911. Al llegar el alerta a la dependencia policial inmediatamente una comisión de uniformados se traslado hasta el lugar. Además de dar con el paradero de los ladrones, lo efectivos también lograron recuperar los elementos sustraídos, situación que muchas veces no ocurre y el perjuicio de los damnificados es importante.

Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió tras una alerta ciudadana al Sistema de Emergencias 911, al parecer observaron los extraños movimientos de los sospechosos y llamaron a la Policía.

En ese contexto, y luego de un patrullaje preventivo, los motoristas localizaron a los sospechosos en la vía pública. Se procedió a su demora y al secuestro de un lavatorio, junto a otros elementos vinculados al hecho. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.