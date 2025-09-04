Incidentes en el inicio y el cierre del acto de Milei

Incidentes aislados entre seguidores del presidente Javier Milei y manifestantes opositores marcaron ayer el inicio y el cierre del acto final de campaña de La Libertad Avanza (LLA) que se desarrolló en la localidad bonaerense de Moreno.

Minutos antes de la llegada de Milei al acto, se produjeron breves pero intensos enfrentamientos entre manifestantes opositores y las fuerzas de seguridad que custodiaban el evento. Hubo corridas, empujones, piedrazos y un joven fue detenido por la Gendarmería.

Los protagonistas de los incidentes fueron un grupo de aproximadamente 50 militantes identificados con el kirchnerismo, que se habían congregado desde temprano en la zona con banderas que portaban las leyendas "Milei es muerte" y "Fuera Milei".

Tras varios actos electorales de LLA marcados por hechos de violencia en las provincias de Buenos Aires y Corrientes, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y Mariel Fernández, intendenta de Moreno, instaron a los residentes de los barrios cercanos a no acudir al evento. Javier Alonso, ministro de Seguridad de Kicillof había advertido en un informe al Gobierno sobre "las dificultades y graves riesgos" que representaba la actividad en Moreno.

"El inútil de Kicillof y su ministro incumplen sus obligaciones legales al estigmatizar a los vecinos y manipular la seguridad para frenar un acto presidencial", respondió la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a la advertencia del Gobierno provincial.

La comitiva de Milei llegó al lugar pasadas las 19.30, mientras en el predio se concentraban sus simpatizantes. Durante la desconcentración, hubo nuevos enfrentamientos y un ataque a pedradas al auto que trasladaba al Presidente. Una vez que se alejó la comitiva, las agresiones continuaron. Nuevas intervenciones de las fuerzas de seguridad evitaron que la situación se desbordara.

Un periodista resultó herido en la cabeza

El periodista Cristian Mercatante resultó herido en el acto que Javier Milei encabezó en Moreno. Fue alcanzado por un objeto contundente y terminó con una herida en la cabeza. El hecho se enmarca en una escalada de discursos contra la prensa por parte del oficialismo. "Es lo que pasa cuando el Presidente dice que 'no odiamos lo suficiente a los periodistas'", señalaron sus colegas.