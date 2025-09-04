PUBLICIDAD

4 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Minería en Salta
elecciones bonaerenses
El Quebrachal
Academia Güemesiana
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas nacionales
Padel
Campeonato argentino de rally raid
Nacionales

Kicillof cierra con actos en secciones clave

El gobernador bonaerense visitará Merlo, Lomas de Zamora y La Plata.
Jueves, 04 de septiembre de 2025 01:33
Axel Kicillof.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cerrará hoy la campaña de Fuerza Patria con visitas a Merlo y Lomas de Zamora, mientras que por la tarde retomará una vieja estrategia proselitista al encabezar una charla y "mateada" con vecinos en La Plata.

El evento en La Plata será desde las 17 en la Plaza Malvinas Argentinas, con la participación del intendente local, Julio Alak, militantes y vecinos platenses.

Además, se aguardaba la presencia de los candidatos de la alianza peronista que corresponden a ese distrito: Ariel Anchaco, camporista que encabeza la lista de Fuerza Patria en la Octava Sección; Lucia Iáñez, cercana a la fuerza política del gobernador, y el massista Juan Malpeli, entre otros.

Previamente, Kicillof recorrerá Merlo y Lomas de Zamora, dos municipios importantes en el marco de la campaña por su peso en electores. En tierras del intendente Gustavo Menéndez participará de la 7° Edición de la Expo de la Industria y la Producción "Hecho en Merlo, Hecho con orgullo". Y en Lomas de Zamora, junto al jefe comunal Federico Otermín, visitará una escuela especial y compartirá una charla con la comunidad educativa.

Kicillof encabezó ayer un acto de cierre en la Primera Sección en el Centro Miguelete de San Martín, donde volvió a cuestionar el modelo de la "motosierra" de Javier Milei y llamó a votar por Fuerza Patria. El bonaerense le pidió al electorado que rechace el modelo de Milei en "las urnas" y no en las redes sociales.

 

