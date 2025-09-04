PUBLICIDAD

4 de Septiembre, Salta, Argentina
Minería en Salta
elecciones bonaerenses
El Quebrachal
Academia Güemesiana
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas nacionales
Padel
Campeonato argentino de rally raid
Salta

Suma más miembros la Academia Güemesiana

Se trata de Virginia Pastrana y el Dr. Marcelo Ruibal.
Jueves, 04 de septiembre de 2025 01:33
Los integrantes de la Academia Güemesiana.
El pasado viernes 29 de agosto se sumaron a la Academia de Historia del Instituto Güemesiano de Salta la historiadora Virginia Pastrana en el sitial "Domingo Güemes" y el Dr. Marcelo Ruibal en el sitial "Joaquín Castellanos".

Pastrana es historiadora y cursos sus estudios en la UNSa. Es desde el año 1996, Directora Civil del Museo del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 5to. "Gral. Güemes" de Cuartel de Los Infernales; preside la Comisión Argentina "Marcha de San Lorenzo" Capitulo Salta; integra entidades históricos, tradicionalistas y diferentes comisiones culturales del país.

El Dr. Marcelo Ruibal es abogado egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Desarrolló su tareas de investigación en el área de historia; es miembro del Instituto de Estudios Históricos de Salta "San Felipe y Santiago es integra la Comisión Permanente "Guardia Bajo las estrellas" y la Comisión Argentina "Marcha de San Lorenzo Capítulo Salta.

 

